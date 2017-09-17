وفي مثل هذه الأيام من كل عام يحل الموعد السنوي الدبلوماسي الكبير، حيث تبدأ أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ويترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة ابتداء من 19 سبتمبر الجاري، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي ما يلي أهم محاور دورة العام 2017، وفقاً لفرانس برس:
"المشاركون"
يشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة 90 رئيس دولة وخمسة نواب رؤساء و39 رئيس حكومة وثلاثة نواب رؤساء حكومة و52 وزيراً.
وتسلط الأضواء، الثلاثاء، على ترامب في أول ظهور له على منبر الأمم المتحدة. كما أنها المشاركة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعمال الجمعية العامة وأيضاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي تولى منصبه قبل تسعة أشهر.
كما أنها المشاركة الأولى للرئيس الغامبي أداما بارو. ومن أبرز القادة المشاركين في الجمعية العامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي.
كوريا الشمالية في الصف الأول
ومن المصادفات أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو الذي تتعرض بلاده لضغوط دولية شديدة للتخلي عن طموحاتها النووية، سيشغل مقعداً في الصف الأول على يمين المنبر. ففي كل عام يتم إجراء قرعة لتحديد التسلسل الأبجدي للمقاعد في قاعة الجمعية العامة.
وسيجلس ترامب إلى جانب غوتيريش. ويتقاسم معهما الطاولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي أردوغان ورئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف ورئيس غينيا ألفا كوندي ورئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي ورئيس الإكوادور لينين مورينو ورئيسة كونفدرالية سويسرا دوريس لوتار.
فوضى في نيويورك
بالنسبة إلى سكان نيويورك يترافق أسبوع اجتماعات الجمعية العامة كل عام مع ازدحامات مرورية ضخمة وشوارع مقفلة حتى أمام المارة ونشر آلاف الشرطيين وتكييف حركة المرور مع مواكب الرؤساء التي لا تنتهي.
وترتفع أسعار الفنادق بالمناسبة إلى مستويات قياسية ويصبح من الصعب الحصول على غرفة فيها.
أما الرئيس الأمريكي، فإنه يقيم طوال هذا الأسبوع في برج ترامب في مانهاتن الحي الذي أخضع لإجراءات أمنية مشددة.
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افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وكالات - الشروق أونلاين
تفتتح رسمياً، الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أعضاء المنظمة الـ193، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
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وفي مثل هذه الأيام من كل عام يحل الموعد السنوي الدبلوماسي الكبير، حيث تبدأ أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ويترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة ابتداء من 19 سبتمبر الجاري، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي ما يلي أهم محاور دورة العام 2017، وفقاً لفرانس برس:
"المشاركون"
يشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة 90 رئيس دولة وخمسة نواب رؤساء و39 رئيس حكومة وثلاثة نواب رؤساء حكومة و52 وزيراً.
وتسلط الأضواء، الثلاثاء، على ترامب في أول ظهور له على منبر الأمم المتحدة. كما أنها المشاركة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعمال الجمعية العامة وأيضاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي تولى منصبه قبل تسعة أشهر.
كما أنها المشاركة الأولى للرئيس الغامبي أداما بارو. ومن أبرز القادة المشاركين في الجمعية العامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي.
كوريا الشمالية في الصف الأول
ومن المصادفات أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو الذي تتعرض بلاده لضغوط دولية شديدة للتخلي عن طموحاتها النووية، سيشغل مقعداً في الصف الأول على يمين المنبر. ففي كل عام يتم إجراء قرعة لتحديد التسلسل الأبجدي للمقاعد في قاعة الجمعية العامة.
وسيجلس ترامب إلى جانب غوتيريش. ويتقاسم معهما الطاولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي أردوغان ورئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف ورئيس غينيا ألفا كوندي ورئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي ورئيس الإكوادور لينين مورينو ورئيسة كونفدرالية سويسرا دوريس لوتار.
فوضى في نيويورك
بالنسبة إلى سكان نيويورك يترافق أسبوع اجتماعات الجمعية العامة كل عام مع ازدحامات مرورية ضخمة وشوارع مقفلة حتى أمام المارة ونشر آلاف الشرطيين وتكييف حركة المرور مع مواكب الرؤساء التي لا تنتهي.
وترتفع أسعار الفنادق بالمناسبة إلى مستويات قياسية ويصبح من الصعب الحصول على غرفة فيها.
أما الرئيس الأمريكي، فإنه يقيم طوال هذا الأسبوع في برج ترامب في مانهاتن الحي الذي أخضع لإجراءات أمنية مشددة.