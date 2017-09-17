مقتل كهل إثر اصطدام قطار بسيارته في بلعباس

لقي كهل يبلغ من العمر 51 سنة، صبيحة الإثنين، مصرعه في حادث اصطدام قطار نقل المسافرين بالمركبة التي كان يقودها، عند معبر غير محروس الواقع بالقرب من بلدية مصطفى بن ابراهيم بسيدي بلعباس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية كان على متن سيارته من نوع "بيجو 404" مغطاة، بصدد اجتياز معبر غير محروس الواقع بالقرب من بلدية مصطفى بن ابراهيم، ليتزامن ذلك وقدوم قطار نقل المسافرين العامل على خط سيدي بلعباس وهران، ويحدث الاصطدام العنيف الذي تسبب في مقتله بعين المكان، وقد جاء هذا الحادث بعد قرابة الأسبوع من مقتل شاب في سن 30 تحت عجلات القطار، بالقرب من النفق المؤدي نحو حي سيدي الجيلالي بعاصمة الولاية.