توقيف أخطر بارونات ترويج المخدرات ببجاية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف شخص محل عدة أوامر بالقبض، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في قضايا الاتجار بالمخدرات، ويتعلق الأمر بالمدعو "ح. ن" المكنى "سليم بطاطا" البالغ من العمر 48 سنة، والذي يعتبر أحد أخطر بارونات ترويج المخدرات في المنطقة ومتورط في عدة قضايا خاصة بالترويج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات.

عملية التوقيف جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة إلى المصلحة حول مكان تواجده، وعليه قامت المصلحة بوضع تشكيل أمني محكم واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة، ليتم مباشرة اقتحام المسكن الذي يتواجد فيه وإيقافه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختصة إقليميا الذي أصدر في حقه أمرا بالإيداع.