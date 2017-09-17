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مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
تعرض متصدّر القائمة المفترضة لحزب جبهة المستقبل لبلدية بومية دائرة الشمرة ولاية باتنة، الثلاثاء، لاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين داخل محله لبيع الأواني الواقع ببلدية المعذر المجاورة.
وكان المعتدون تتبعوا متصدر القائمة إلى حين فتحه للمحل، حيث اقتحموه، وسرقوا ملفات الترشح. وتحمل جريمة الاعتداء طابعا سياسيا محضا بحكم أن اللصوص استهدفوا ملفات الترشح دون غيرها، وفتحت مصالح الأمن تحقيقات في سيناريو الاعتداء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
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مجهولون يسرقون ملفات ترشح متصدر "المستقبل" بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
تعرض متصدّر القائمة المفترضة لحزب جبهة المستقبل لبلدية بومية دائرة الشمرة ولاية باتنة، الثلاثاء، لاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين داخل محله لبيع الأواني الواقع ببلدية المعذر المجاورة.
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وكان المعتدون تتبعوا متصدر القائمة إلى حين فتحه للمحل، حيث اقتحموه، وسرقوا ملفات الترشح. وتحمل جريمة الاعتداء طابعا سياسيا محضا بحكم أن اللصوص استهدفوا ملفات الترشح دون غيرها، وفتحت مصالح الأمن تحقيقات في سيناريو الاعتداء.