مجهولون يسرقون ملفات ترشح متصدر "المستقبل" بباتنة

تعرض متصدّر القائمة المفترضة لحزب جبهة المستقبل لبلدية بومية دائرة الشمرة ولاية باتنة، الثلاثاء، لاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين داخل محله لبيع الأواني الواقع ببلدية المعذر المجاورة.

وكان المعتدون تتبعوا متصدر القائمة إلى حين فتحه للمحل، حيث اقتحموه، وسرقوا ملفات الترشح. وتحمل جريمة الاعتداء طابعا سياسيا محضا بحكم أن اللصوص استهدفوا ملفات الترشح دون غيرها، وفتحت مصالح الأمن تحقيقات في سيناريو الاعتداء.