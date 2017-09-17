لجنة تحقيق في مطار هواري بومدين

أوفد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى مطار الجزائر الدولي، وذلك لمعاينة عمل مكتب استقبال الشكاوى، والتأكد من مدى تكفل المصالح المعنية بشكاوى المسافرين، بخصوص ضياع الأمتعة أو محاولة المساس بها حسب ما أوضح الثلاثاء بيان للوزارة.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية في هذه المرافق وإضفاء الشفافية في تسيير مختلف الخدمات المطارية المرتبطة بحركة تنقل السافرين.

وقد كلفت لجان التفتيش بإحصاء ومعاينة كل التجاوزات المحتمل تسجيلها، والتحري حول المتابعة الفعلية لنتائجها، يضيف البيان، موضّحا أن هذا الإجراء سيتم تعميمه لاحقا في باقي المطارات عبر التراب الوطني.