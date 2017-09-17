وزارة التعليم العالي تفتح أرضية للمتأخرين عن التسجيل الجامعات استقبلت 18 ألف طلب تحويل

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جديد الأرضية الإلكترونية الخاصة بالتسجيلات الأولية لفائدة الطلبة المتحصلين على البكالوريا 2017 والذين تعذر عليهم التسجيل، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 19 و21 سبتمبر الجاري، كما سيتم منح فرصة للطلبة الحاصلين على بكالوريا 2016 لإجراء التحويلات الممكنة.

وكشف المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بالوزارة، عبد الحكيم آيت زاي، للقناة الإذاعية الأولى أنه تم منح فرصة ثانية للحاصلين الجدد على البكالوريا والمتأخرين عن التسجيلات الأولية ما بين 19 و21 سبتمبر الجاري، حيث ستمنح لهم الاختيارات حسب الأماكن المتاحة ويكون ذلك عبر الأرضية الإلكترونية، كما ستمنح فرصة لطلبة بكالوريا 2016 والذين يرغبون في إجراء تحويلات معينة، مع مراعاة طاقة استيعاب كل مؤسسة جامعية والمعدلات الدنيا المطلوبة في كل تخصص، مشيرا إلى أن الوزارة والمؤسسات الجامعية استقبلت 18 ألف طلب تحويل.

أما فيما تعلق بالمدارس العليا فأوضح، أنه تم التغيير في النظام البيداغوجي لها، على غرار ما حصل مع المدرسة العليا للعلوم السياسية والمدرسة العليا لعلوم الاتصال، حيث تم تغيير نمط الدراسة إلى النمط العالي للمدارس العليا، حيث يكون الالتحاق بهما عن طريق دراسة تحضيرية لمدة سنتين ثم تليها مسابقة وطنية والدخول إلى الطور الثاني في المدارس العليا لتحضير شهادة ماستير في 3 سنوات.