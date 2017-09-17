تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جديد الأرضية الإلكترونية الخاصة بالتسجيلات الأولية لفائدة الطلبة المتحصلين على البكالوريا 2017 والذين تعذر عليهم التسجيل، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 19 و21 سبتمبر الجاري، كما سيتم منح فرصة للطلبة الحاصلين على بكالوريا 2016 لإجراء التحويلات الممكنة.
وكشف المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بالوزارة، عبد الحكيم آيت زاي، للقناة الإذاعية الأولى أنه تم منح فرصة ثانية للحاصلين الجدد على البكالوريا والمتأخرين عن التسجيلات الأولية ما بين 19 و21 سبتمبر الجاري، حيث ستمنح لهم الاختيارات حسب الأماكن المتاحة ويكون ذلك عبر الأرضية الإلكترونية، كما ستمنح فرصة لطلبة بكالوريا 2016 والذين يرغبون في إجراء تحويلات معينة، مع مراعاة طاقة استيعاب كل مؤسسة جامعية والمعدلات الدنيا المطلوبة في كل تخصص، مشيرا إلى أن الوزارة والمؤسسات الجامعية استقبلت 18 ألف طلب تحويل.
أما فيما تعلق بالمدارس العليا فأوضح، أنه تم التغيير في النظام البيداغوجي لها، على غرار ما حصل مع المدرسة العليا للعلوم السياسية والمدرسة العليا لعلوم الاتصال، حيث تم تغيير نمط الدراسة إلى النمط العالي للمدارس العليا، حيث يكون الالتحاق بهما عن طريق دراسة تحضيرية لمدة سنتين ثم تليها مسابقة وطنية والدخول إلى الطور الثاني في المدارس العليا لتحضير شهادة ماستير في 3 سنوات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1وزارة العمل تثير غضب عيسى
2هذه أسباب اختيار الدبلوماسي مسدوة سفيرا للجزائر في باريس
3"محلات الرئيس" لاحتواء تلاميذ الابتدائي والمتوسط وتدريسهم!
4فركوس: انسحابي كان لأسباب صحية
5استقالة 4 مترشحين من الأفلان والتحاقهم بـ"الأمبيا" في البويرة
Français English
الرأي
سليم قلالة
لا ينقصنا المال.. ينقصنا الرجال
جمال لعلامي
"واش أدّاني للواد.."!
صالح عوض
الأكراد بين الظلم والضلال
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
صالح عوض
النقد مسؤولية
سلطان بركاني
رسالة إلى أحبابنا الأئمّة والخطباء
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (2)
عثمان سعدي
الرومان تركوا حجارة ميتة بالجزائر
جمال لعلامي
ليس وقت "تغنانت"!
رشيد ولد بوسيافة
الأسوأ قادم!
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
وزارة التعليم العالي تفتح أرضية للمتأخرين عن التسجيل
الجامعات استقبلت 18 ألف طلب تحويل
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جديد الأرضية الإلكترونية الخاصة بالتسجيلات الأولية لفائدة الطلبة المتحصلين على البكالوريا 2017 والذين تعذر عليهم التسجيل، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 19 و21 سبتمبر الجاري، كما سيتم منح فرصة للطلبة الحاصلين على بكالوريا 2016 لإجراء التحويلات الممكنة.
تغطيات ذات صلة
فتنة بين وزارتي العمل والشؤون الدينية بسبب أول محرم!
الوكالة الوطنية للتشغيل استحدثت 400 ألف منصب شغل
"الرّوس" لتصنيع سيارات ومروحيات جزائرية!
الاحتياطيون "الإداريون" ينتفضون ويطالبون بفتح الأرضية الرقمية للتوظيف
المعارضة تحاسب أويحيى على "أخطاء" الحكومات السابقة!
وكشف المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بالوزارة، عبد الحكيم آيت زاي، للقناة الإذاعية الأولى أنه تم منح فرصة ثانية للحاصلين الجدد على البكالوريا والمتأخرين عن التسجيلات الأولية ما بين 19 و21 سبتمبر الجاري، حيث ستمنح لهم الاختيارات حسب الأماكن المتاحة ويكون ذلك عبر الأرضية الإلكترونية، كما ستمنح فرصة لطلبة بكالوريا 2016 والذين يرغبون في إجراء تحويلات معينة، مع مراعاة طاقة استيعاب كل مؤسسة جامعية والمعدلات الدنيا المطلوبة في كل تخصص، مشيرا إلى أن الوزارة والمؤسسات الجامعية استقبلت 18 ألف طلب تحويل.
أما فيما تعلق بالمدارس العليا فأوضح، أنه تم التغيير في النظام البيداغوجي لها، على غرار ما حصل مع المدرسة العليا للعلوم السياسية والمدرسة العليا لعلوم الاتصال، حيث تم تغيير نمط الدراسة إلى النمط العالي للمدارس العليا، حيث يكون الالتحاق بهما عن طريق دراسة تحضيرية لمدة سنتين ثم تليها مسابقة وطنية والدخول إلى الطور الثاني في المدارس العليا لتحضير شهادة ماستير في 3 سنوات.