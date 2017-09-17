كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، عن تخصيص 120 مليار دينار لعصرنة طاقات استقبال الهياكل التابعة لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، على شكل قروض بنكية، حيث ستخصص لإعادة تأهيل وتجديد 66 وحدة فندقية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يساهم بنسبة 2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة جد ضئيلة بالنظر للإمكانات التي يزخر بها القطاع الذي يسعى إلى تحقيق نسبة 4 إلى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال مرموري، على هامش التوقيع على اتفاقية خاصة بين الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل ومجمع فندقة، إن "الدولة أولت أهمية لهذا القطاع بتركيز الجهود على مجال الاستثمار السياحي" من خلال إطلاق مشاريع سياحية جديدة 1812 مشروع معتمد منها 582 مشروع في طور الإنجاز على المستوى الوطني و197 مشروع بولاية الجزائر لوحدها، حيث إن "هذه المشاريع من شأنها ضمان أزيد من 200 ألف سرير جديد منها 39 ألف لولاية الجزائر و50 ألف منصب عمل مباشر في مختلف الخدمات المرتبطة بالسياحة".
من جانبه، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن قطاعه يتوفر على 169 مؤسسة تقدم تكوينات في مهن السياحة والفندقة تتوزع عبر 32 ولاية منها 6 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني تقع ببوسعادة والطارف والكرمة ببومرداس وتلمسان وتمنراست وكذا واقنون في تيزي وزو.
... توقيع اتفاقية لتكوين وتأهيل موظفي قطاع السياحة والفندقة
وقع، أمس، كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، ووزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، بفندق السوفيتال، اتفاقية شراكة تتضمن تكوين وتأهيل الموظفين في قطاع السياحة والفندقة بين مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية التابع لوزارة السياحة والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل التابع لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وفي هذا الإطار، قالت ممثلة مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية ليلى شرفي، إن الاتفاقية تخص تكوين معلمي التمهين المكلفين بالتأطير البيداغوجي للمتمهنين على مستوى فروع المجمع في عدد من التخصصات، لاسيما الطبخ والإطعام والاستقبال مضيفة أن هذه الاتفاقية تخص أيضا تكوين مديري الموارد البشرية في مجال هندسة التكوين وإعداد برامج تكوين وكذا تكوين وتأهيل 3000 أجير بمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية حول مواضيع تتوزع على 14 مجال نشاط لقطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية.
من جهته، المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، عبد القادر الطويل، اعتبر أن هذه الاتفاقية تعد "الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال ترقية التمهين والتعليم المتواصل"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى "جمع تمويل ثلاث عمليات هامة للتكفل بتكوين الشباب في مجال الفندقة".
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قال إن السياحة تساهم بـ2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام..
مرموري: 120 مليار دينار لعصرنة 66 وحدة فندقية عبر الوطن
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، عن تخصيص 120 مليار دينار لعصرنة طاقات استقبال الهياكل التابعة لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، على شكل قروض بنكية، حيث ستخصص لإعادة تأهيل وتجديد 66 وحدة فندقية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يساهم بنسبة 2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة جد ضئيلة بالنظر للإمكانات التي يزخر بها القطاع الذي يسعى إلى تحقيق نسبة 4 إلى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
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وقال مرموري، على هامش التوقيع على اتفاقية خاصة بين الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل ومجمع فندقة، إن "الدولة أولت أهمية لهذا القطاع بتركيز الجهود على مجال الاستثمار السياحي" من خلال إطلاق مشاريع سياحية جديدة 1812 مشروع معتمد منها 582 مشروع في طور الإنجاز على المستوى الوطني و197 مشروع بولاية الجزائر لوحدها، حيث إن "هذه المشاريع من شأنها ضمان أزيد من 200 ألف سرير جديد منها 39 ألف لولاية الجزائر و50 ألف منصب عمل مباشر في مختلف الخدمات المرتبطة بالسياحة".
من جانبه، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن قطاعه يتوفر على 169 مؤسسة تقدم تكوينات في مهن السياحة والفندقة تتوزع عبر 32 ولاية منها 6 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني تقع ببوسعادة والطارف والكرمة ببومرداس وتلمسان وتمنراست وكذا واقنون في تيزي وزو.
... توقيع اتفاقية لتكوين وتأهيل موظفي قطاع السياحة والفندقة
وقع، أمس، كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، ووزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، بفندق السوفيتال، اتفاقية شراكة تتضمن تكوين وتأهيل الموظفين في قطاع السياحة والفندقة بين مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية التابع لوزارة السياحة والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل التابع لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وفي هذا الإطار، قالت ممثلة مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية ليلى شرفي، إن الاتفاقية تخص تكوين معلمي التمهين المكلفين بالتأطير البيداغوجي للمتمهنين على مستوى فروع المجمع في عدد من التخصصات، لاسيما الطبخ والإطعام والاستقبال مضيفة أن هذه الاتفاقية تخص أيضا تكوين مديري الموارد البشرية في مجال هندسة التكوين وإعداد برامج تكوين وكذا تكوين وتأهيل 3000 أجير بمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية حول مواضيع تتوزع على 14 مجال نشاط لقطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية.
من جهته، المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، عبد القادر الطويل، اعتبر أن هذه الاتفاقية تعد "الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال ترقية التمهين والتعليم المتواصل"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى "جمع تمويل ثلاث عمليات هامة للتكفل بتكوين الشباب في مجال الفندقة".