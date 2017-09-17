وفد رجال أعمال بالجزائر اليوم للمشاركة في مجلس أعمال البلدين "الرّوس" لتصنيع سيارات ومروحيات جزائرية!

يحضر وفد رجال أعمال روس اليوم بالجزائر، لمناقشة إمكانيات وفرص الشراكة بين الجزائر وروسيا في مجال تصنيع السيارات والمروحيات، بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والصناعة وأرباب العمل الجزائريين، وسيترأس اللجنة وزير المالية عبد الرحمن راوية، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، وذلك على هامش اللجنة المشتركة التي ستختتم اليوم، بعد أشغال امتدت طيلة 3 أيام.

وأبلغت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أمس، في بيان لها، أنه على هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية، سيتم تنظيم ملتقى أعمال بين كل من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الروس اليوم الأربعاء بفندق "الأوراسي" بالجزائر.

وسيهدف هذا الملتقى إلى تمكين شركات البلدين من تحديد مجالات الشركات الصناعية ودراسة إمكانيات عقد مشاريع في مختلف المجالات، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات وآلات البناء، وصناعة السفن، صناعة المروحيات، الصناعات الطاقوية، الكهروتقنيات، الأمن الصناعي، الصناعات الحديدية، الصناعات الكيميائية، البنى التحتية للبترول والغاز، أنظمة الأمن والاتصال والزراعة.