إلى جانب 10 آلاف مؤسسة "لكناك".. شعلال: الوكالة الوطنية للتشغيل استحدثت 400 ألف منصب شغل

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، عن توفير أكثر من 400 ألف منصب شغل، مضيفا أن مصالحه تهدف لإيجاد 23 ألف مؤسسة مصغرة في إطار لونساج و10 آلاف مؤسسة أخرى في إطار "لكناك".

وقال محمد الطاهر شعلال خلال نزوله في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن توفير مناصب الشغل مرتبط بوتيرة نمو الاقتصاد الوطني، وخلال عرضه لحصيلة العام الجاري عن تنصيب أزيد من 257300 طالب عمل في القطاع الاقتصادي، مؤكدا أن هذه السنة وفرت الوكالة أكثر من 400 الف منصب شغل، حيث تم تجاوز الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.

وفي سياق متصل، وفر القطاع الخاص نسبة 77 بالمائة من مناصب الشغل مقابل 23 بالمائة مسجلة في القطاع العام، وقال ضيف الإذاعة أن "التوجه المهني الجديد الذي يراعي احتياجات عالم الشغل والذي يترجمه استحواذ 65 بالمائة من خريجي مراكز التكوين المهني على مشاريع أونساج''.

وفي سياق متصل، أكد أن مخطط عمل الحكومة يهدف لإيجاد 400 ألف منصب شغل و23 ألف مؤسسة مصغرة في إطار "أونساج" و10 آلاف مؤسسة أخرى في إطار "لكناك"، مشيرا إلى إدماج أكثر من مليوني شخص منذ استحداث الوكالة الوطنية، فيما تم إحصاء 498 ألف طلب عمل في هذه الصيغة التي تم إعادة توجيهها نحو القطاع الاقتصادي بعد تشبع الإدارات.