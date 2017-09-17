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محمد عيسى يثور ويقول إن "التقويم الهجري" من صلاحيات لجان الأهلة
فتنة بين وزارتي العمل والشؤون الدينية بسبب أول محرم!
- جمعية ابن الهيثم: أول محرم سيكون يوم الخميس فلكيا
- نقابة الأئمة: الرؤيا هي الأصل.. والأجدر التشاور بين الوزارتين
عاد الجدل من جديد مع بداية العام الهجري أول محرم لسنة 1439، حول طريقة تحري أهلة الشهور القمرية في الجزائر، ففي وقت استبقت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الزمن لتعلن عن بداية العام الهجري يوم الجمعة 22 سبتمبر، خرج وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ليؤكد أن وزارته لم تصدر أي بيان بعد بخصوص شهر محرم، وأنها هي الجهة الرسمية المخولة لتحديد بداية الشهور القمرية، فيما قالت جمعية ابن الهيثم للعلوم والفلك إن أول محرم فلكيا يصادف يوم الخميس 21 سبتمبر.
أوضح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أمس -عقب إعلان وزارة العمل ليوم الجمعة بداية العام الهجري 1439- في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك أن وزارته لم تصدر أي بيان بخصوص شهر محرم، ليقول "قطعا لدابر الفتنة التي تعود على إشعالها الخنس المترصدون في كل مناسبة وبلا مناسبة"، وتابع "فإنني أجدد التأكيد أن الجهة الوحيدة المخولة بتحديد بداية الشهور القمرية هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف"، والتي لم تصدر-حسبه- أي بيان رسمي بخصوص بداية السنة الهجرية 1439 إلى حد الآن ، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية هي في انتظار نتائج عمل اللجان الولائية للأهلة، والتي أمر بتنشيطها تحسبا لرصد الهلال مساء يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1438، كما نوه بمتابعة الآراء العلمية التي تصدرها مختلف المراصد العلمية، لاسيما مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي، أنه يفترض أن تحدد الأشهر القمرية من خلال الرؤيا، والجدير بوزارة العمل أن تشاور وزارة الشؤون الدينية قبل أن تخطو أي خطوة، ليعتبر بأن هناك صلاحيات منوطة بكل واحد لا يجب أن يتعداها، مشيرا إلى أن هذه الأمور مرتبطة بمواعيد دينية لدى الناس لا يجوز العبث بها ليقول "يجب تحري هذه المسائل لأنها قد تحدث فتنة".
جمعية ابن الهيثم: فلكيا محرم يوم الخميس
هذا، وقد أصدرت جمعية ابن هيثم للعلوم والفلك بعين فكرون، بيانا لها أمس تفند فيه ما جاء في بيان وزارة العمل، معتبرة أن الحسابات الفلكية الدقيقة تشير إلى أن شهر ذي الحجة فيه 29 يوما، وأن أول أيام محرم سيكون يوم الخميس الجاري، حيث أكدت أن هلال شهر محرم سيولد يوم الأربعاء 20/9/2017 على الساعة 05:30 بتوقيت غرينيتش، ليكون اليوم الذي يليه أي الخميس هو أول أيام محرم لهذا العام، وتبعا لكل هذه المعطيات الفلكية يمكن رؤية هلال بداية شهر محرم لسنة 1439 هجري يوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثامنة مساء و39 دقيقة بالتوقيت المحلي للجزائر.
بوناطيرو: وزارة العمل أصابت هذه المرة ومحرم يوم الجمعة
ومن جهته، اعتبر المختص في علم الفلك والجيوفيزياء لوط بوناطيرو أن ما حصل هو فوضى تتكرر كل سنة وكان الأحرى بوزارة العمل أن تسأل المختصين، ليقول "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" مشيرا إلى أنه يفترض أن تعلن وزارة الشؤون الدينية عن بداية الأشهر القمرية بعد تحري ذلك مع العلماء والمختصين ولجنة الأهلة، لتقوم بعدها وزارة العمل بالتطبيق والحديث عن العطلة، وفيما يخص المعطيات الفلكية لرؤية هلال محرم، قال بوناطيرو"لحسن الحظ هذه السنة أصابت وزارة العمل وسيكون أول محرم يوم الجمعة 22 سبتمبر".
عجب2017/09/19 على 22:031
ابن الهيثم يقول اول محرم يوم الخميس وبوناطيرو يقول يوم الجمعة
يثرثرون ويجعجعون مع ان عشية الاربعاء هي ليلة الشك ويظهر الخبر اليقين
مرحبا بمحرم يوم الخميس كان او يوم الجمعة