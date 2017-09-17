تجار خمور يحاصرون سيارة الشرطة ويشتبكون مع أعوانها بتموشنت

أصدر قاضي المثول الفوري لدى محكمة عين تموشنت، الثلاثاء، أمرا بإيداع 14 شخصا الحبس في قضية محاولة الاعتداء على رجال الشرطة بحي 120 مسكن بعاصمة الولاية.

حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع الفارط، إثر تلقي مصالح الأمن معلومات تفيد بقيام شخصين بنقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن مركبة نفعية قادمة من مدينة وهران، باتجاه مدينة عين تموشنت.

وعليه، تم ترصدها وتوقيفهما على متن مركبة من نوع "بيجو إكسبار" بحي 120 مسكن بوسط المدينة، حيث تعرض رجال الشرطة لمقاومة شديدة من قبل 14 شابا. حيث أسفرت العملية عن حجز 467 وحدة من المشروبات الكحولية داخل السيارة.

ومواصلة للتحريات، قامت فرقة البحث والتدخل بتوقيف 14 شخصا المشتبه فيهم عن قضية محاولة التعدي على رجال القوة العمومية، كما تم تفتيش منازل بعض المشتبه فيهم في القضية سالفة الذكر، حيث تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والمقذوفات النارية "سينيال".