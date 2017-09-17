166 مشاركة من 15 دولة بزيادة 10 بالمئة عن نسخة 2016 مصر تتصدر والجزائر تغيب عن جائزة "اتصالات لكتاب الطفل"

أعلنت إدارة جائزة"اتصالات لكتاب الطفل"، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عن تسلمها 145 مشاركة في فئتي كتب الأطفال واليافعين، و21 مشاركة في فئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب من 15دولة عربية وأجنبية، ليصبح إجمالي عدد الطلبات الذي استقبلته الجائزة في نسختها التاسعة هذا العام 166 طلب، مقارنة مع 151 في نسخة العام الماضي، لتحقق بذلك نموا بنسبة 10%.

وأشارت إلى تسلمها طلبات مشاركة من 61 دار نشر عربية وأجنبية، تضمنت 100 مشاركة في كتب الأطفال، و45 مشاركة في كتب اليافعين، و21 تطبيقاً في فئة "أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب".

وتصدرت مصر عدد المشاركات هذ االعام بـ31 مشاركة، فيما لم تسجل الجزائر أي مشاركة في المسابقة التي تم الإعلان عنها في الصحف الجزائرية. وحلت لبنان في المركز الثاني بـ30 مشاركة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 28 مشاركة، والأردن بـ16 مشاركة، وفلسطين بـ11 مشاركة، والعراق بـ 7 مشاركات، والسعودية بـ 5 مشاركات، والمغرب بـ 4 مشاركات، وكل من سوريا وأمريكا بـ 3مشاركات، والكويت وتونس بمشاركتين، وكل من بريطانيا وقبرص وعمان بـمشاركة واحدة.

وقالت مروة عبيد العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في بيان– تسلمت "الشروق" نسخة منه- "إن ارتفاع مشاركات هذا العام يرجع بالأساس إلى استحداث فئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، التي جذبت اهتمام فئات مطوري التطبيقات الإلكترونية، مؤكدةً أن ذلك يعد مؤشراً جيدا لحرص ناشري كتب الأطفال على مواكبة العصر وتوجههم إلى النشر الرقمي للأطفال.

يذكر أن الجائزة دعت في أفريل الماضي ناشري ومؤلفي ورسامي كتب الأطفال واليافعين الصادرة باللغة العربية في دول العالم كافة، إلى تقديم طلبات المشاركة في دورتها التاسعة، وزودت جميع المهتمين بكافة الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها وتاريخ إغلاق باب التقديم الذي كان في 31 أوت المنصرم.