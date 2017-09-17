شهدت مدرسة كمال الطيب بالدشمية جنوب البويرة ، منتصف نهار الثلاثاء، حادثة أليمة تمثلت في وفاة التلميذ "ذ . عبد الرحمن" البالغ من العمر 7 سنوات بعد أن صدمته سيارة عن طريق الخطأ كان يقودها معلم متقاعد من نفس المدرسة.
وحسب روايات محلية متطابقة، فإن الحادثة سجلت أمام مدخل المدرسة، أين كانت مجموعة من التلاميذ متجمعة بالقرب من المدخل في الوقت الذي لم ينتبه سائق السيارة لاجتياز الضحية طريقه، ليصدمه ويتسبب له في جروح بليغة لفظ على إثرها آخر أنفاسه بعد تحويله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سور الغزلان، فيما يتواجد المعلم المتسبب في الحادثة تحت العناية بنفس المصلحة، حيث أصيب بارتفاع في الضغط الدموي من هول الحادثة التي خلفت حزنا وألما وسط زملاء وعائلة التلميذ الذي كان يعاني حسب نفس المصادر من مرض القصور الكلوي.
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وفاة تلميذ تحت عجلات سيارة معلم بالبويرة
أحسن حراش
شهدت مدرسة كمال الطيب بالدشمية جنوب البويرة ، منتصف نهار الثلاثاء، حادثة أليمة تمثلت في وفاة التلميذ "ذ . عبد الرحمن" البالغ من العمر 7 سنوات بعد أن صدمته سيارة عن طريق الخطأ كان يقودها معلم متقاعد من نفس المدرسة.
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وحسب روايات محلية متطابقة، فإن الحادثة سجلت أمام مدخل المدرسة، أين كانت مجموعة من التلاميذ متجمعة بالقرب من المدخل في الوقت الذي لم ينتبه سائق السيارة لاجتياز الضحية طريقه، ليصدمه ويتسبب له في جروح بليغة لفظ على إثرها آخر أنفاسه بعد تحويله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سور الغزلان، فيما يتواجد المعلم المتسبب في الحادثة تحت العناية بنفس المصلحة، حيث أصيب بارتفاع في الضغط الدموي من هول الحادثة التي خلفت حزنا وألما وسط زملاء وعائلة التلميذ الذي كان يعاني حسب نفس المصادر من مرض القصور الكلوي.