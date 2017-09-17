التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج، ضد موظف بشركة خاصة لبيع المواد الغذائية، لارتكابه جنحة السرقة بالتسلق، على أساس الشكوى التي تقدم بها صاحب الشركة، مفادها أن المتهم اختلس مبلغ 70 مليون من الخزنة.
وخلال المحاكمة، اعترف المتهم بالفعل المنسوب إليه، موضحا أنه كان في حالة غضب يوم الوقائع، بسبب عدم وفاء صاحب الشركة بوعوده، المتمثلة في تأمينه، بالإضافة إلى دفع مستحقاته، حيث لم يصرف له راتبه منذ 7 أشهر، وكونه أب لرضيعة تحتاج للحليب ومصاريف الطبيب وغيرها، تسلل ليلاً إلى الشركة وسرق 7 ملايين سنتيم، مفندا ما ادعاه الضحية أن المبلغ المختلس هو 70 مليون سنتيم، في حين تأجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
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موظف بشركة خاصّة يسرق 70 مليون سنتيم في العاصمة
حورية. ب
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج، ضد موظف بشركة خاصة لبيع المواد الغذائية، لارتكابه جنحة السرقة بالتسلق، على أساس الشكوى التي تقدم بها صاحب الشركة، مفادها أن المتهم اختلس مبلغ 70 مليون من الخزنة.
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وخلال المحاكمة، اعترف المتهم بالفعل المنسوب إليه، موضحا أنه كان في حالة غضب يوم الوقائع، بسبب عدم وفاء صاحب الشركة بوعوده، المتمثلة في تأمينه، بالإضافة إلى دفع مستحقاته، حيث لم يصرف له راتبه منذ 7 أشهر، وكونه أب لرضيعة تحتاج للحليب ومصاريف الطبيب وغيرها، تسلل ليلاً إلى الشركة وسرق 7 ملايين سنتيم، مفندا ما ادعاه الضحية أن المبلغ المختلس هو 70 مليون سنتيم، في حين تأجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.