حصيلة زلزال المكسيك ترتفع إلى 248 قتيلاً

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل 248 شخصاً على الأقل جراء الزلزال العنيف الذي ضرب وسط المكسيك، الثلاثاء، بينهم 21 طفلاً على الأقل قضوا في انهيار مدرستهم في العاصمة، حسب ما أعلنت الحكومة، الأربعاء.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو متحدثاً لشبكة "تيليفيسا" التلفزيونية: "قتل حوالي 117 شخصاً في مدينة مكسيكو، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو".

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 149 شخصاً بينهم ما لا يقل عن 21 طفلاً قضوا في انهيار مدرستهم في مكسيكو، فيما تتواصل عمليات البحث عن حوالي ثلاثين آخرين اعتبروا في عداد المفقودين.

وقال مساعد وزير التربية خافيير تريفينيو لشبكة تيليفيسا: "لدينا تعداد 25 (قتيلاً) بينهم 21 طفلاً وأربعة بالغين" في مدرسة إنريكي ريبسامن الابتدائية.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 13:14 (18:14 ت.غ) على حدود ولاية بويبلا وموريلوس (وسط) على عمق 51 كلم، حسب المركز الجيولوجي الأمريكي.

وضرب الزلزال هذه المدينة الكبرى، مثيراً الذعر بين سكانها العشرين مليوناً، وذلك بعد أيام قليلة على زلزال بقوة 8.2 درجات ضرب جنوب البلاد في مطلع سبتمبر موقعاً حوالي مائة قتيل.