الدرك يحجز 42 كلغ من البارود بالمسيلة

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة في المسيلة، شخصين أعمارهما تتراوح ما بين 40 إلى 42 سنة، رهن الحبس في مؤسسة إعادة التربية ضبط بحوزتهما كمية من البارود الأسود تقدر بـ42 كلغ اضافة إلى 95 كبسولة صالحة للاستعمال.

تعود حيثيات القضية حسب ما عُلم من مصالح الدرك الوطني بعد ورود معلومات إلى كتيبة مقرة تفيد بتنقل مركبة من نوع "بيجو بارتنار" على متنها كمية من البارود من بلدية عين الخضراء في اتجاه عاصمة الولاية على محور الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي عين الخضراء والسوامع، مرورا على إقليم أولاد عدي لقبالة.

ووفق الجهات التي أوردت الخبر، فإنه وباستغلال المعلومات المتحصل عليها تم على إثرها تشكيل دورية لأفراد الكتيبة، مدعمين بعناصر الفصيلة الرابعة للأمن والتدخل بأولاد عدي لقبالة، حيث تم وضع خطة محكمة ووضع عدة نقاط مراقبة مع سد جميع المنافذ لمرور هذه المركبة، عند تواجد عناصر الفصيلة 04 للأمن والتدخل بأولاد عدي بمنطقة "أولاد فالي" بلدية أولاد عدي لقبالة على مستوى الطريق المذكور أعلاه، لفت انتباه رجال الدرك سيارة نوع "بيجو بارتنير"، تبين بعد ايقافها والتحقيق مع السائق البالغ من العمر 42 سنة بعين الخضراء والذي يمتهن الفلاحة، يرافقه شخص آخر يبلغ من العمر 40 سنة، يقطن بنفس البلدية. وتم العثور داخل السيارة على البارود والكبسولات للاستعمال مخبأة بإحكام تحت المقاعد الخلفية للمركبة.