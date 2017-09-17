بعد شكوى تقدمت بها إدارة البنك توقيف مختلس 2.4 مليار ببنك "سوسيتي جنرال"

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف المشتبه فيه في قضية اختلاس مبلغ مالي معتبر من بنك سوسيتي جينرال بحسين داي.

قضية الحال جاءت بعد شكوى تقدمت بها إدارة البنك حول اختلاس مبلغ مالي من العملة الوطنية والمقدر بـ 2.400 مليار سنتيم، ضد عون أمن ووقاية يشتغل بنفس البنك، مكلف بمراقبة الكاميرات والأمن الداخلي.

بمباشرة التحريات من قبل فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ومن خلال معاينة كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك تم رصد المشتبه فيه يقوم بالولوج إلى أحد الأماكن المؤمنة بالبنك، حيث أحضر كيسا كبيرا وقام بملئه بالمبلغ المالي، منتهزا فرصة خلو المكان من أي أحد وخرج من الباب الخلفي، مواصلة للتحقيقات وبالاستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بضواحي ولاية تيزي وزو، وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية، تم التنقل إلى مكان تواجده، ليتم وضع خطة محكمة ومباشرة عملية الترصد والتي كللت بإيقافه، ويتم العثور على المبلغ المالي المختلس من البنك، حيث عثر على 2.240 مليار سنتيم.