تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف المشتبه فيه في قضية اختلاس مبلغ مالي معتبر من بنك سوسيتي جينرال بحسين داي.
قضية الحال جاءت بعد شكوى تقدمت بها إدارة البنك حول اختلاس مبلغ مالي من العملة الوطنية والمقدر بـ 2.400 مليار سنتيم، ضد عون أمن ووقاية يشتغل بنفس البنك، مكلف بمراقبة الكاميرات والأمن الداخلي.
بمباشرة التحريات من قبل فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ومن خلال معاينة كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك تم رصد المشتبه فيه يقوم بالولوج إلى أحد الأماكن المؤمنة بالبنك، حيث أحضر كيسا كبيرا وقام بملئه بالمبلغ المالي، منتهزا فرصة خلو المكان من أي أحد وخرج من الباب الخلفي، مواصلة للتحقيقات وبالاستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بضواحي ولاية تيزي وزو، وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية، تم التنقل إلى مكان تواجده، ليتم وضع خطة محكمة ومباشرة عملية الترصد والتي كللت بإيقافه، ويتم العثور على المبلغ المالي المختلس من البنك، حيث عثر على 2.240 مليار سنتيم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1مسؤولون يستولون على جوازات حجّ قدمها إماراتيون هدية للعمال
2جامعة سيدي بلعباس تحتل صدارة الجامعات الجزائرية لسنة 2017
3حلاقة تسلب جامعيات أموالهن مقابل وظائف وهمية بوهران
4وفاة تلميذ تحت عجلات سيارة معلم بالبويرة
5"الكلانديستان".. "الأوتوستوب" وشاحنات القمامة لنقل التلاميذ!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
عثمان سعدي
كردستان العراق.. أو "إسرائيل الثانية"
محمد بوالروايح
مشعوذون في ثوب رقاة!
عبد الرزاق قسوم
ضفادع الإعلام الآسن
جمال لعلامي
وقت الصيادة!
قادة بن عمار
من نصدّق: الوزراء أم الخبراء؟
سليم قلالة
لا ينقصنا المال.. ينقصنا الرجال
جمال لعلامي
"واش أدّاني للواد.."!
صالح عوض
الأكراد بين الظلم والضلال
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
بعد شكوى تقدمت بها إدارة البنك
توقيف مختلس 2.4 مليار ببنك "سوسيتي جنرال"
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف المشتبه فيه في قضية اختلاس مبلغ مالي معتبر من بنك سوسيتي جينرال بحسين داي.
تغطيات ذات صلة
زوجان مهددان بالحبس عاما نافذا بسبب كفالة رضيع!
توقيف مختلس 2.4 مليار ببنك "سوسيتي جنرال"
الدرك يحجز 42 كلغ من البارود بالمسيلة
المصاعد الكهربائية في سكنات "عدل" بعين البنيان تؤرق المستفيدين
عيادة للاستعجالات الطبية الجراحية وجهاز سكانير لسكان غرب تيبازة
قضية الحال جاءت بعد شكوى تقدمت بها إدارة البنك حول اختلاس مبلغ مالي من العملة الوطنية والمقدر بـ 2.400 مليار سنتيم، ضد عون أمن ووقاية يشتغل بنفس البنك، مكلف بمراقبة الكاميرات والأمن الداخلي.
بمباشرة التحريات من قبل فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ومن خلال معاينة كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك تم رصد المشتبه فيه يقوم بالولوج إلى أحد الأماكن المؤمنة بالبنك، حيث أحضر كيسا كبيرا وقام بملئه بالمبلغ المالي، منتهزا فرصة خلو المكان من أي أحد وخرج من الباب الخلفي، مواصلة للتحقيقات وبالاستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بضواحي ولاية تيزي وزو، وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية، تم التنقل إلى مكان تواجده، ليتم وضع خطة محكمة ومباشرة عملية الترصد والتي كللت بإيقافه، ويتم العثور على المبلغ المالي المختلس من البنك، حيث عثر على 2.240 مليار سنتيم.