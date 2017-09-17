قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، إن حملتها لانتزاع السيطرة على الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مراحلها الأخيرة وإن مقاتليها سيطروا على 80 في المائة من المدينة.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إنها فتحت جبهة جديدة ضد "داعش" على المشارف الشمالية للرقة ووصفت ذلك بأنه "جزء من ملامح الخطة العسكرية العامة لتحرير الرقة بأقل الخسائر ونعتبرها من تفاصيل المراحل النهائية لحملة غضب الفرات والتي شارفت على النهاية وآذنت بأفول نجم أحد أبرز التنظيمات الإرهابية في سوريا".
وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لمقاتلين عرب وأكراد، عمليتها العسكرية ضد "داعش" في الرقة في جوان بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات خاصة على الأرض. وكانت الرقة هي المعقل الرئيسي للتنظيم المتشدد في سوريا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية انتزعت السيطرة على أكثر من 90 في المائة من المدينة. وأضاف أن العقبة الرئيسية أمام القوات لا تزال الألغام الكثيرة في المنطقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1وفاة الرجل الذي أنقذ العالم من حرب نووية
2"الكسكس" يفجر جدلاً في حزب مارين لوبان
3الدومينيكان تتعرض لأكبر دمار في تاريخها جراء إعصار ماريا
4قطر تحتجز بحارة ومراكب صيد بحرينية
5افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
عثمان سعدي
كردستان العراق.. أو "إسرائيل الثانية"
محمد بوالروايح
مشعوذون في ثوب رقاة!
عبد الرزاق قسوم
ضفادع الإعلام الآسن
جمال لعلامي
وقت الصيادة!
قادة بن عمار
من نصدّق: الوزراء أم الخبراء؟
سليم قلالة
لا ينقصنا المال.. ينقصنا الرجال
جمال لعلامي
"واش أدّاني للواد.."!
صالح عوض
الأكراد بين الظلم والضلال
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
"سوريا الديمقراطية": معركة الرقة في مراحلها الأخيرة
رويترز - الشروق أونلاين
قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، إن حملتها لانتزاع السيطرة على الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مراحلها الأخيرة وإن مقاتليها سيطروا على 80 في المائة من المدينة.
تغطيات ذات صلة
"سوريا الديمقراطية": معركة الرقة في مراحلها الأخيرة
حصيلة زلزال المكسيك ترتفع إلى 248 قتيلاً
افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
قطر تحتجز بحارة ومراكب صيد بحرينية
الدومينيكان تتعرض لأكبر دمار في تاريخها جراء إعصار ماريا
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إنها فتحت جبهة جديدة ضد "داعش" على المشارف الشمالية للرقة ووصفت ذلك بأنه "جزء من ملامح الخطة العسكرية العامة لتحرير الرقة بأقل الخسائر ونعتبرها من تفاصيل المراحل النهائية لحملة غضب الفرات والتي شارفت على النهاية وآذنت بأفول نجم أحد أبرز التنظيمات الإرهابية في سوريا".
وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لمقاتلين عرب وأكراد، عمليتها العسكرية ضد "داعش" في الرقة في جوان بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات خاصة على الأرض. وكانت الرقة هي المعقل الرئيسي للتنظيم المتشدد في سوريا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية انتزعت السيطرة على أكثر من 90 في المائة من المدينة. وأضاف أن العقبة الرئيسية أمام القوات لا تزال الألغام الكثيرة في المنطقة.