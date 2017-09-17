"سوريا الديمقراطية": معركة الرقة في مراحلها الأخيرة

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، إن حملتها لانتزاع السيطرة على الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مراحلها الأخيرة وإن مقاتليها سيطروا على 80 في المائة من المدينة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إنها فتحت جبهة جديدة ضد "داعش" على المشارف الشمالية للرقة ووصفت ذلك بأنه "جزء من ملامح الخطة العسكرية العامة لتحرير الرقة بأقل الخسائر ونعتبرها من تفاصيل المراحل النهائية لحملة غضب الفرات والتي شارفت على النهاية وآذنت بأفول نجم أحد أبرز التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لمقاتلين عرب وأكراد، عمليتها العسكرية ضد "داعش" في الرقة في جوان بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات خاصة على الأرض. وكانت الرقة هي المعقل الرئيسي للتنظيم المتشدد في سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية انتزعت السيطرة على أكثر من 90 في المائة من المدينة. وأضاف أن العقبة الرئيسية أمام القوات لا تزال الألغام الكثيرة في المنطقة.