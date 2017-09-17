كشف سفير المملكة المتحدة بالجزائر، أندرو نوبل، أن وفدا بريطانيا من 20 رئيس مؤسسة متخصصة في المحروقات سيقوم بزيارة إلى الجزائر الأحد المقبل.
وقال الدبلوماسي البريطاني، خلال لقاء جمعه بممثلي ولاية تيزي وزو نظمته غرفة التجارة والصناعة جرجرة بفندق الوردات الثلاثي أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة "ستُجرى في مقر إقامته بحضور مستثمرين جزائريين".
وحسب السفير فإن "هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين مستثمري البلدين"، مضيفا "نحن مستعدون للقيام بما يجب فعله من أجل إنشاء رابط بين الجزائر والمملكة المتحدة".
كما أعلن نوبل عن حدث آخر يتمثل في الاحتفال يوم 08 نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية بالذكرى 75 لإنزال قوات التحالف (1942) التي تعد "حلقة مهمة" في التاريخ حيث لعبت فيه الجزائر دورا عالميا".
وسيشكل هذا الحدث أيضا - حسب السفير - "فرصة لإحياء تضحيات أبناء هذا البلد وخاصة الأمهات اللاتي شاركن في هذه الحرب وهي تضحية لم تُحيَى بالشكل اللازم".
والتقى المسؤول البريطاني خلال زيارته لتيزي وزو بوالي الولاية، محمد بودربالي، حيث تباحثا فرص الاستثمار في الولاية، كما تنقل السفير إلى جامعة احمد تاسة حيث تطرق مع مدير الجامعة إلى تعليم اللغة الانجليزية.
وأبدى نوبل خلال محادثاته برئاسة الجامعة اهتمامه بتطوير العلاقات مع الجامعة الجزائرية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار الدبلوماسي البريطاني إلى فرص الاستثمار في ولاية تيزي وزو خاصة في مجال التجارة.
وفي ختام زيارته تنقل ذات المسؤول إلى دار الصناعات التقليدية بوسط المدينة، حيث صرح بأنه استغل فرصة زيارته الأولى لولاية تيزي وزو لمشاهدة المنتوج التقليدي المحلي.
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20 رجل أعمال بريطاني بالجزائر الأحد المقبل
محمد.ل
كشف سفير المملكة المتحدة بالجزائر، أندرو نوبل، أن وفدا بريطانيا من 20 رئيس مؤسسة متخصصة في المحروقات سيقوم بزيارة إلى الجزائر الأحد المقبل.
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وقال الدبلوماسي البريطاني، خلال لقاء جمعه بممثلي ولاية تيزي وزو نظمته غرفة التجارة والصناعة جرجرة بفندق الوردات الثلاثي أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة "ستُجرى في مقر إقامته بحضور مستثمرين جزائريين".
وحسب السفير فإن "هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين مستثمري البلدين"، مضيفا "نحن مستعدون للقيام بما يجب فعله من أجل إنشاء رابط بين الجزائر والمملكة المتحدة".
كما أعلن نوبل عن حدث آخر يتمثل في الاحتفال يوم 08 نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية بالذكرى 75 لإنزال قوات التحالف (1942) التي تعد "حلقة مهمة" في التاريخ حيث لعبت فيه الجزائر دورا عالميا".
وسيشكل هذا الحدث أيضا - حسب السفير - "فرصة لإحياء تضحيات أبناء هذا البلد وخاصة الأمهات اللاتي شاركن في هذه الحرب وهي تضحية لم تُحيَى بالشكل اللازم".
والتقى المسؤول البريطاني خلال زيارته لتيزي وزو بوالي الولاية، محمد بودربالي، حيث تباحثا فرص الاستثمار في الولاية، كما تنقل السفير إلى جامعة احمد تاسة حيث تطرق مع مدير الجامعة إلى تعليم اللغة الانجليزية.
وأبدى نوبل خلال محادثاته برئاسة الجامعة اهتمامه بتطوير العلاقات مع الجامعة الجزائرية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار الدبلوماسي البريطاني إلى فرص الاستثمار في ولاية تيزي وزو خاصة في مجال التجارة.
وفي ختام زيارته تنقل ذات المسؤول إلى دار الصناعات التقليدية بوسط المدينة، حيث صرح بأنه استغل فرصة زيارته الأولى لولاية تيزي وزو لمشاهدة المنتوج التقليدي المحلي.