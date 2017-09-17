قال الدكتور والباحث احسن تليلاني إنّ وزارة المجاهدين وافقت على سيناريو فيلم "زيغود يوسف" بعد فترة طويلة من إيداعه لديها، ولكن يتأسف عن تخليها على تمويل العمل جراء ضغط التقشف.
وأبدى تليلاني أسفه على تخلي وزارة المجاهدين على تقديم دعم مالي للفيلم وقال: "أعبر عن أسفي وألمي لما اعتراني من أسى جراء تخلي وزارة المجاهدين -تحت ضغط التقشف- عن التزاماتها المعلنة بإنجاز الفيلم لغياب الميزانية، حسب ما هو مدوّن في وثيقة الموافقة".
وأضاف: "فقد شعرت بحزن شديد ليس على مشروعي، فبموجب الوثيقة قد انتصرت انتصارا ساحقا لا غبار عليه، وسيكتب التاريخ أنني الفائز بمسابقة أحسن سيناريو عن الشهيد زيغود، ولكنني حزنت كثيرا على زيغود حتى كدت أراه يموت من جديد بين يدي!".
وأوضح المتحدث لـ"الشروق" أنّه استلم وثيقة الموافقة الرسمية من وزارة المجاهدين على سيناريو فيلم زيغود يوسف بعد انتظار طويل. ووجه شكره للوزارة وعبر عن ابتهاجه وتشرفه كثيرا باختيار اللجنة العلمية والفنية للسيناريو الذي كتبته.
بالمقابل يتساءل تليلاني: "كيف هان زيغود علينا؟" وعلّق مستغربا: فاستكثرنا عليه ميزانية فيلم يساهم في تخليده وتوريث مبادئه وتضحياته للأجيال، على غرار ما فعلنا ببعض رفقاء دربه وأعلام الجزائر، أمثال: بن بولعيد وزبانا وكريم بلقاسم والعقيد لطفي وبن مهيدي، أحمد باي وابن باديس وغيرهم من الذين خلدنا حياتهم بأفلام ومسلسلات تاريخية ملحمية؟. كما تساءل هل هي إرهاصات تحقق نبوءة زيغود عندما طلب الشهادة ودعا الله ألا يعيش للاستقلال؟.
ولم يخف المتحدث أنّ أرملة الشهيد السيدة عائشة طريفة المتوفية في 17 سبتمبر 2015، كانت تستقبله في بيتها المتواضع بقسنطينة، وتحلم كثيرا بمشاهدة هذا الفيلم لكنّها رحلت وفي قلبها حسرة على تأخر إنجازه.
ولفت المتحدث أنّه اتصل بالمخرج السعيد ولد خليفة وبالمنتج ياسين العلوي وبالسيدة شامة زيغود، وأخبرهم بالموافقة على سيناريو "زيغود" فاستبشروا بالحصول على الوثيقة الرسمية.
وأشار أنه اتفق معهم بانتهاج أسلوب طلب الدعم من وزارة الثقافة ومديرية التراث بوزارة المجاهدين ومن ولاية سكيكدة وشركة سوناطراك ومختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، بغية إكمال المشروع.
ورجح أنّ يعكفوا على تنظيم "تليطون" شعبي كبير جدا من أجل إنجاز فيلم الشهيد البطل زيغود يوسف ابن الشعب البسيط ابن اليتم والفقر والجوع بحسب تليلاني.
وأكدّ في السياق أنّه مستعد للتنازل عن حقوقه المادية المترتبة عن تأليف السيناريو.
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وزارة المجاهدين تخلت عن "زيغود يوسف".. و"تيليطون" لإنجاز الفيلم
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
قال الدكتور والباحث احسن تليلاني إنّ وزارة المجاهدين وافقت على سيناريو فيلم "زيغود يوسف" بعد فترة طويلة من إيداعه لديها، ولكن يتأسف عن تخليها على تمويل العمل جراء ضغط التقشف.
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وأبدى تليلاني أسفه على تخلي وزارة المجاهدين على تقديم دعم مالي للفيلم وقال: "أعبر عن أسفي وألمي لما اعتراني من أسى جراء تخلي وزارة المجاهدين -تحت ضغط التقشف- عن التزاماتها المعلنة بإنجاز الفيلم لغياب الميزانية، حسب ما هو مدوّن في وثيقة الموافقة".
وأضاف: "فقد شعرت بحزن شديد ليس على مشروعي، فبموجب الوثيقة قد انتصرت انتصارا ساحقا لا غبار عليه، وسيكتب التاريخ أنني الفائز بمسابقة أحسن سيناريو عن الشهيد زيغود، ولكنني حزنت كثيرا على زيغود حتى كدت أراه يموت من جديد بين يدي!".
وأوضح المتحدث لـ"الشروق" أنّه استلم وثيقة الموافقة الرسمية من وزارة المجاهدين على سيناريو فيلم زيغود يوسف بعد انتظار طويل. ووجه شكره للوزارة وعبر عن ابتهاجه وتشرفه كثيرا باختيار اللجنة العلمية والفنية للسيناريو الذي كتبته.
بالمقابل يتساءل تليلاني: "كيف هان زيغود علينا؟" وعلّق مستغربا: فاستكثرنا عليه ميزانية فيلم يساهم في تخليده وتوريث مبادئه وتضحياته للأجيال، على غرار ما فعلنا ببعض رفقاء دربه وأعلام الجزائر، أمثال: بن بولعيد وزبانا وكريم بلقاسم والعقيد لطفي وبن مهيدي، أحمد باي وابن باديس وغيرهم من الذين خلدنا حياتهم بأفلام ومسلسلات تاريخية ملحمية؟. كما تساءل هل هي إرهاصات تحقق نبوءة زيغود عندما طلب الشهادة ودعا الله ألا يعيش للاستقلال؟.
ولم يخف المتحدث أنّ أرملة الشهيد السيدة عائشة طريفة المتوفية في 17 سبتمبر 2015، كانت تستقبله في بيتها المتواضع بقسنطينة، وتحلم كثيرا بمشاهدة هذا الفيلم لكنّها رحلت وفي قلبها حسرة على تأخر إنجازه.
ولفت المتحدث أنّه اتصل بالمخرج السعيد ولد خليفة وبالمنتج ياسين العلوي وبالسيدة شامة زيغود، وأخبرهم بالموافقة على سيناريو "زيغود" فاستبشروا بالحصول على الوثيقة الرسمية.
وأشار أنه اتفق معهم بانتهاج أسلوب طلب الدعم من وزارة الثقافة ومديرية التراث بوزارة المجاهدين ومن ولاية سكيكدة وشركة سوناطراك ومختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، بغية إكمال المشروع.
ورجح أنّ يعكفوا على تنظيم "تليطون" شعبي كبير جدا من أجل إنجاز فيلم الشهيد البطل زيغود يوسف ابن الشعب البسيط ابن اليتم والفقر والجوع بحسب تليلاني.
وأكدّ في السياق أنّه مستعد للتنازل عن حقوقه المادية المترتبة عن تأليف السيناريو.