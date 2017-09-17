أظهر الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف، شماتته بالدعاة السعوديين الذين اعتقلتهم سلطات بلادهم على مدار الأيام الماضية، حسب ما نقل موقع "عربي 21"، الأربعاء.
وفي رده على متصل سعودي عبر برنامجه على فضائية أبو ظبي، قال يوسف، إن "كل من انتقدته عندكم في السجون".
وعند اعتراض المتصل على تعميم وسيم يوسف، قال الأخير: "99 في المائة منهم في السجون".
وأضاف: "الزمن كفيل، كل من انتقدتهم، وحذرت منهم، في السجون".
ووصف وسيم يوسف، الدعاة المعتقلين بأنهم "خونة من الإخوان المسلمين، وليسوا علماء".
وقال المتصل لوسيم يوسف، إن عبد العزيز الفوزان من الأشخاص الذين حرض عليهم الداعية الإماراتي، ولم يعتقل بعد، فكان رد الأخير بالقول: "انتظر انتظر.. الزمن بيننا".
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"الداعية" وسيم يوسف يشمت بمعتقلي السعودية
وكالات - الشروق أونلاين
أظهر الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف، شماتته بالدعاة السعوديين الذين اعتقلتهم سلطات بلادهم على مدار الأيام الماضية، حسب ما نقل موقع "عربي 21"، الأربعاء.
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وفي رده على متصل سعودي عبر برنامجه على فضائية أبو ظبي، قال يوسف، إن "كل من انتقدته عندكم في السجون".
وعند اعتراض المتصل على تعميم وسيم يوسف، قال الأخير: "99 في المائة منهم في السجون".
وأضاف: "الزمن كفيل، كل من انتقدتهم، وحذرت منهم، في السجون".
ووصف وسيم يوسف، الدعاة المعتقلين بأنهم "خونة من الإخوان المسلمين، وليسوا علماء".
وقال المتصل لوسيم يوسف، إن عبد العزيز الفوزان من الأشخاص الذين حرض عليهم الداعية الإماراتي، ولم يعتقل بعد، فكان رد الأخير بالقول: "انتظر انتظر.. الزمن بيننا".