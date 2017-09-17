ترامب يتوقع نهاية قريبة للأزمة الخليجية

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نهاية قريبة" للمواجهة الدبلوماسية والاقتصادية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين، الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقر الأمم المتحدة.

وقال ترامب: "نحن الآن نعمل على حل مشكلة في الشرق الأوسط وأعتقد أننا سنحلها"، واصفاً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالصديق القديم.

وتابع ترامب قائلاً: "لدي شعور قوي أن الأزمة ستحل سريعاً جداً".

من جانبه، رحب أمير قطر بتدخل ترامب قائلاً: "كما قلت سيدي الرئيس لدينا مشكلة مع جيراننا وتدخلك سيساعد كثيراً، وأنا واثق من أننا سنجد حلاً لهذه المشكلة".

وكان أمير قطر قد ألقى خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم فيه جيران بلاده بممارسة الإرهاب، داعياً إلى الحوار.

ومر أكثر من 100 يوم على قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 جوان وفرض عقوبات اقتصادية عليها شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من إيران، وهي التهم التي تنفيها الدوحة.