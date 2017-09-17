بعد مداهمتها لإدارات حكومية في الإقليم الشرطة الإسبانية تعتقل وزيراً في حكومة كاتالونيا

قالت مصادر في حكومة إقليم كاتالونيا، إن الشرطة الإسبانية اعتقلت جوزيب ماريا جوف وزير الدولة للاقتصاد في الإقليم، الأربعاء، في إطار مداهمة لإدارات الحكومة الإقليمية قبيل استفتاء على الاستقلال لم تجزه السلطات المركزية.

وقالت المصادر، إن الشرطة الإسبانية اقتحمت مكاتب دوائر الاقتصاد والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والاتصالات والضرائب في منطقة كاتالونيا.

وتفاقم التوتر بين كاتالونيا ومدريد في الأسابيع الماضية مع تمسك زعماء المنطقة الثرية الواقعة في شمال شرق البلاد بالمضي قدماً في التصويت المزمع في الأول من أكتوبر على الاستقلال عن إسبانيا والذي تعتبره الحكومة المركزية غير قانوني.

وقالت صحيفة البايس الإسبانية، إن عدد المحتجزين بلغ 14 شخصاً.

وصادر الحرس المدني الإسباني أكثر من 45 ألف مظروف في صناديق كرتونية كانت حكومة كاتالونيا تنوي توزيعها على سكان المنطقة لإعلامهم بأمر الاستفتاء.

ومثلت أمام الإدعاء العام، الثلاثاء، أول دفعة من مئات من رؤساء بلديات كاتالونيا الذين أعلنوا دعمهم للاستفتاء.