في حادثة باتت تتكرّر عدة مرات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب بولاية إيليزي، زرع شاب مخمور الرعب وسط الطاقم الطبي، بعد أن طارد الطبيب وبعض العمال حاملا سكينا، مهددا إياهم من دون سبب.
خلفية الحادثة تعود لأيام مضت، حين جاء هذا الشاب المخمور إلى المستشفى، وصار يسب ويشتم الكل، الحارس والممرض والطبيب، ما أثار هلع الطاقم المناوب تلك الليلة، قبل أن يسقط الشاب المخمور مغشيا عليه متأثرا بالنوبة الهستيرية التي دخل فيها، حيث قام الطبيب بالتكفل بحالته الصحية، وتم العثور على حبوب مهلوسة كان يتعاطاها الشاب، وفي الصباح الباكر، استيقظ الشاب وغادر المستشفى وكأن شيئا لم يكن.
وبعد هذه الحادثة بأيام، وقبل ثلاثة أيام، وعند الساعة الثانية صباحا، عاود نفس الشاب ما فعله قبل أيام، حيث جاء إلى المؤسسة الصحية في حالة سكر، وطلب من الطبيب فحصه، وعندما وجد الطبيب بأنه يحمل سكينا، رفض أن يعالجه حتى يضع السكين جانبا، وهذا ما أثار غضب الشاب المخمور، والذي قام بمطاردة الطبيب الذي حاول الفرار نحو الإدارة، من أجل تبليغ المناوبة عن هذا التجاوز الخطير، والاتصال بمصالح الدرك الوطني لوضع حد لهذا الشاب المخمور، ولكن هذا الأخير، قام بتهديد كل من وقف أمامه، بل وقام بمطاردتهم للاعتداء عليهم، حتى غادر المستشفى، ما اضطر الحارس إلى غلق بوابة المستشفى بالأقفال، خوفا من عودته. ليعيش بذلك طاقم المستشفى ليلة رعب، إلى غاية الصباح.
هذه الحادثة أثارت استياء طاقم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها، إذ باتوا عرضة لمثل هذه التهديدات، ما جعل عديد الأطباء يغادرون المؤسسة بسبب تكرار مثل هذه الحوادث، فالوضع يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، من أجل توفير الأمن لمثل هذه المؤسسات الصحية، وذلك بتوفير أعوان أمن وحراسة. من جهة أخرى استنكر مواطنون أيضا مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى سكان المنطقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1وفاة تلميذ تحت عجلات سيارة معلم بالبويرة
2موظف بشركة خاصّة يسرق 70 مليون سنتيم في العاصمة
3تجار خمور يحاصرون سيارة الشرطة ويشتبكون مع أعوانها بتموشنت
4توقيف مختلس 2.4 مليار ببنك "سوسيتي جنرال"
5محاكمة المستشار الوهمي ومنتحل صفة الأمن الرئاسي قريبا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
عثمان سعدي
كردستان العراق.. أو "إسرائيل الثانية"
محمد بوالروايح
مشعوذون في ثوب رقاة!
عبد الرزاق قسوم
ضفادع الإعلام الآسن
جمال لعلامي
وقت الصيادة!
قادة بن عمار
من نصدّق: الوزراء أم الخبراء؟
سليم قلالة
لا ينقصنا المال.. ينقصنا الرجال
جمال لعلامي
"واش أدّاني للواد.."!
صالح عوض
الأكراد بين الظلم والضلال
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
مخمور يطارد طبيبا وعمالا بسكين
شكاوى من غياب الأمن في مؤسسة الصحة الجوارية بالدبداب
معتز روابح
في حادثة باتت تتكرّر عدة مرات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب بولاية إيليزي، زرع شاب مخمور الرعب وسط الطاقم الطبي، بعد أن طارد الطبيب وبعض العمال حاملا سكينا، مهددا إياهم من دون سبب.
تغطيات ذات صلة
سكان بلدية أقرو بتيزي وزو يطالبون بتحريك عجلة التنمية
شكاوى من غياب الأمن في مؤسسة الصحة الجوارية بالدبداب
عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري بغرداية يطالبون بتنحية المدير
هكذا أطاحت مكالمة هاتفية بعصابة ترويج الأقراص "القاتلة"
زوجان مهددان بالحبس عاما نافذا بسبب كفالة رضيع!
خلفية الحادثة تعود لأيام مضت، حين جاء هذا الشاب المخمور إلى المستشفى، وصار يسب ويشتم الكل، الحارس والممرض والطبيب، ما أثار هلع الطاقم المناوب تلك الليلة، قبل أن يسقط الشاب المخمور مغشيا عليه متأثرا بالنوبة الهستيرية التي دخل فيها، حيث قام الطبيب بالتكفل بحالته الصحية، وتم العثور على حبوب مهلوسة كان يتعاطاها الشاب، وفي الصباح الباكر، استيقظ الشاب وغادر المستشفى وكأن شيئا لم يكن.
وبعد هذه الحادثة بأيام، وقبل ثلاثة أيام، وعند الساعة الثانية صباحا، عاود نفس الشاب ما فعله قبل أيام، حيث جاء إلى المؤسسة الصحية في حالة سكر، وطلب من الطبيب فحصه، وعندما وجد الطبيب بأنه يحمل سكينا، رفض أن يعالجه حتى يضع السكين جانبا، وهذا ما أثار غضب الشاب المخمور، والذي قام بمطاردة الطبيب الذي حاول الفرار نحو الإدارة، من أجل تبليغ المناوبة عن هذا التجاوز الخطير، والاتصال بمصالح الدرك الوطني لوضع حد لهذا الشاب المخمور، ولكن هذا الأخير، قام بتهديد كل من وقف أمامه، بل وقام بمطاردتهم للاعتداء عليهم، حتى غادر المستشفى، ما اضطر الحارس إلى غلق بوابة المستشفى بالأقفال، خوفا من عودته. ليعيش بذلك طاقم المستشفى ليلة رعب، إلى غاية الصباح.
هذه الحادثة أثارت استياء طاقم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها، إذ باتوا عرضة لمثل هذه التهديدات، ما جعل عديد الأطباء يغادرون المؤسسة بسبب تكرار مثل هذه الحوادث، فالوضع يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، من أجل توفير الأمن لمثل هذه المؤسسات الصحية، وذلك بتوفير أعوان أمن وحراسة. من جهة أخرى استنكر مواطنون أيضا مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى سكان المنطقة.