منظمة الصحة العالمية: إصابات الكوليرا في اليمن تقترب من 700 ألف حالة

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن الإصابات بوباء الكوليرا في محافظات اليمن تقترب من 700 ألف حالة، منذ انتشار المرض أواخر أفريل الماضي.

وأشار تقرير صادر عن المنظمة، إلى أنه تم تسجيل 698 ألفاً و371 حالة اشتباه بالمرض منذ الـ27 من أفريل.

وأضاف التقرير، أنه تم أيضاً تسجيل 2101 حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 25.2 في المائة من إجمالي الحالات المشتبه فيها، فيما يمثل الأطفال دون سن 18 عاماً 55.5 في المائة.

وحسب التقرير، سُجلت حالات الإصابة والوفاة في 22 محافظة يمنية، في حين ظلت محافظة "أرخبيل سقطرى"، شرقي البلاد، بعيدة عن الوباء.

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن خمس سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وخلّفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، أدت إلى انتشار وباء الكوليرا في معظم محافظات اليمن، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

وتقول الأمم المتحدة، إن قرابة 15 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، بسبب توقف المراكز الصحية جراء الحرب.