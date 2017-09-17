أكد وزير الطاقة الروسي والرئيس المناوب للجنة الحكومية المشتركة الروسية – الجزائرية، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، اهتمام روسيا ببيع طائرات الركاب "سوخوي سوبرجت 100" و"أم أس 21" إلى الجزائر.
ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن نوفاك - خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الجزائرية المشتركة، في الجزائر أن "روسيا مهتمة كثيرا ببيع الطائرات الروسية الصنع إلى الجزائر، بما في ذلك طائرات "سوخوي سوبرجت" و"أم أس 21"، مشيرا إلى "أنه تجري حاليا مناقشة هذه المسائل في إطار اللجنة المشتركة".
وافتتحت أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الروسية، بالجزائر العاصمة برئاسة كل من وزير المالية، عبد الرحمن راوية ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.
للتذكير عقدت الدورة السابعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني الجزائري-الروسي في جويلية 2015 بموسكو.
وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على محضر يتضمن عدة توصيات متعددة القطاعات ترمي إلى تطوير و توطيد العلاقات الثنائية.
وتربط الجزائر وروسيا شراكة استراتيجية أبرمت في أفريل 2001 بموسكو.
موازاة مع ذلك، أبلعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الثلاثاء، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، أنه على هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية، سيتم تنظيم ملتقى أعمال بين كل من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الروس بفندق "الأوراسي" بالجزائر.
وذكر بيان للغرفة أن الملتقى يهدف إلى تمكين شركات البلدين من تحديد مجالات الشركات الصناعية ودراسة إمكانيات عقد مشاريع في مختلف المجالات، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات وآلات البناء، وصناعة السفن، صناعة المروحيات، الصناعات الطاقوية، الكهروتقنيات، الأمن الصناعي، الصناعات الحديدية، الصناعات الكيميائية، البنى التحتية للبترول والغاز، أنظمة الأمن والاتصال والزراعة.
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خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة
روسيا تعرض بيع طائرات "سوخوي سوبرجت" للجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أكد وزير الطاقة الروسي والرئيس المناوب للجنة الحكومية المشتركة الروسية – الجزائرية، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، اهتمام روسيا ببيع طائرات الركاب "سوخوي سوبرجت 100" و"أم أس 21" إلى الجزائر.
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ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن نوفاك - خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الجزائرية المشتركة، في الجزائر أن "روسيا مهتمة كثيرا ببيع الطائرات الروسية الصنع إلى الجزائر، بما في ذلك طائرات "سوخوي سوبرجت" و"أم أس 21"، مشيرا إلى "أنه تجري حاليا مناقشة هذه المسائل في إطار اللجنة المشتركة".
وافتتحت أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الروسية، بالجزائر العاصمة برئاسة كل من وزير المالية، عبد الرحمن راوية ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.
للتذكير عقدت الدورة السابعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني الجزائري-الروسي في جويلية 2015 بموسكو.
وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على محضر يتضمن عدة توصيات متعددة القطاعات ترمي إلى تطوير و توطيد العلاقات الثنائية.
وتربط الجزائر وروسيا شراكة استراتيجية أبرمت في أفريل 2001 بموسكو.
موازاة مع ذلك، أبلعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الثلاثاء، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، أنه على هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية، سيتم تنظيم ملتقى أعمال بين كل من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الروس بفندق "الأوراسي" بالجزائر.
وذكر بيان للغرفة أن الملتقى يهدف إلى تمكين شركات البلدين من تحديد مجالات الشركات الصناعية ودراسة إمكانيات عقد مشاريع في مختلف المجالات، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات وآلات البناء، وصناعة السفن، صناعة المروحيات، الصناعات الطاقوية، الكهروتقنيات، الأمن الصناعي، الصناعات الحديدية، الصناعات الكيميائية، البنى التحتية للبترول والغاز، أنظمة الأمن والاتصال والزراعة.