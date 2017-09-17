قائمة الدشمية تم تعليقها نهار أمس وعين بسام هذا الخميس والي البويرة يأمر بالتعليق الفوري للقوائم السكنية

كشف والي البويرة مصطفى ليماني على هامش زيارته التفقدية لدائرة حيزر شرق الولاية عن توجيه أوامر لرؤساء الدوائر بتعليق القوائم السكنية الجاهزة بصورة فورية مع دراسة الطعون المودعة من طرف المقصيين بروية وحسب القانون، حيث تم تعليق نهار الثلاثاء قائمة بلدية الدشمية التي استفادت من حصة 50 وحدة، فيما سيتم تعليق قائمة بلدية عين بسام الخميس.

والي البويرة أكد بأن كل القوائم السكنية الجاهزة بالبلديات سيتم تعليقها فورا بعد توجيه تعليمات لرؤساء الدوائر في هذا الخصوص، خاصة بعد الإفراج عن قائمة عاصمة الولاية التي حملت 814 مستفيد مع تقديم أكثر من 5 آلاف طعن من طرف المقصيين، وفي هذا السياق، أفرجت نهار أمس السلطات المحلية ببلدية الدشمية عن قائمة 50 سكنا اجتماعيا في جو من الهدوء والرضا من طرف المستفيدين والسكان عموما، في انتظار الإفراج عن قائمة بلدية عين بسام التي ستحمل 165 مستفيد غدا الخميس، والحاكمية وديرة وكذا عين الحجر لاحقا.

وفيما يتعلق بالطعون المودعة من طرف المقصيين، فقد أكد والي البويرة بأن الأمر جد طبيعي وبأن عملية دراستها والتدقيق فيها ستكون بروية مع احترام القانون في إعادة الحق لكل مستحق، وفي هذا الخصوص أوضح بأن ورود مستفيدين أقل من 35 سنة أو عزاب ضمن قوائم السكن هو إجراء قانوني باعتبار أن القانون يكفل وجوبا حصة 40 بالمائة خاصة بفئة أقل من 35 سنة.

أما عن قضية محتشد عين الحجر الذي احتج قاطنوه واستقبل شكاويهم، فقد كشف الوالي بأن حصة 100 مستفيد المخصصة للبلدية تتعلق حصرا بالسكن الاجتماعي وليس للسكن الهش وهي لم تعلق من قبل أبدا، مضيفا بأنه قد وجه أوامر لرئيس الدائرة بالإفراج عن القائمة مع مراعاة الحالات التي يسمح لها القانون بالاستفادة من السكن الاجتماعي.