تفكيك عصابة وطنية لتزوير وثائق المركبات بالجلفة

date 2017/09/20 views 240 comments 0
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icon-writer نورين.ع

أحالت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشارف، الثلاثاء، على محكمة الجلفة عصابة متكونة من ستة أفراد متخصصة في النصب والتزوير وتكوين جمعية أشرار في عدة قضايا..

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وأكد الرائد مختار رحماني احمد قائد أن مصالحه تمكنت من تفكيك هذه العصابة بناء على معلومات وردت إليهم بخصوص هذه القضية التي تفجرت عندما تقدم أحد الأشخاص إلى مقر البلدية من أجل استخراج شهادة المراقبة لشاحنة ليكتشف أنها غير موجودة أصلا بعدها بعد تحريات مصالح الدرك الوطني التي توصلت إلى كافة أفراد العصابة المتكونة من تسعة أفراد من بينهم ثلاثة أفراد في حالة فرار، وأكد ذات المسؤول في الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الكتيبة أن  أفراد العصابة تتراوح أعمارهم ما بين 35 و55 سنة كلهم مسبوقون قضايا يقومون بتزوير المركبات وتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال.

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