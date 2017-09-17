أعلنت المملكة العربية السعودية، وأغلب الدول العربية مساء الیوم الأربعاء، أن الخمیس سیكون أول أيام شھر محرم والسنة الهجرية 1439.
وإلى جانب المملكة السعودية أعلنت دول خليجية مثل الإمارات، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عمان ومعها وتونس وليبيا والأردن أن دخول العام الھجري 1439 ھـ، سیكون ھذا الخمیس فيما أعلنت مصر أن غرة السنة الهجرية ستكون الجمعة.
وفي الجزائر ينتظر أن تعلن لجنة الأهلة هذا المساء تاريخ بداية السنة الهجرية الجديدة.
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الخميس أول محرم في أغلب الدول العربية
وكالات
أعلنت المملكة العربية السعودية، وأغلب الدول العربية مساء الیوم الأربعاء، أن الخمیس سیكون أول أيام شھر محرم والسنة الهجرية 1439.
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وإلى جانب المملكة السعودية أعلنت دول خليجية مثل الإمارات، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عمان ومعها وتونس وليبيا والأردن أن دخول العام الھجري 1439 ھـ، سیكون ھذا الخمیس فيما أعلنت مصر أن غرة السنة الهجرية ستكون الجمعة.
وفي الجزائر ينتظر أن تعلن لجنة الأهلة هذا المساء تاريخ بداية السنة الهجرية الجديدة.