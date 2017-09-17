أولى سيارات "كيا بيكانتو" تخرج من مصنع جرمة في أكتوبر اتفاقية بين "غلوبال موتورز أنديستري" وجامعة باتنة لتوظيف 2500 شخص

وقعت، أمس، "غلوبال موتورز أنديستري" اتفاقيات مع جامعة باتنة واحد واثنان ومديرية النشاط الاجتماعي، لتوظيف 2500 شخص بوحدات تركيب السيارات التابعة للمؤسسة المتأتية في إطار التعاون الجزائري بين مؤسسة عرباوي والعملاق الكوري الجنوبي هيونداي.

وأكد متحدث باسم المؤسسة أن عمليات التوظيف التي ستنطلق خلال أيام ستمكن من تشغيل 2500 شخص في مختلف التخصصات المتواجدة سواء من قبل الشركة الأم أو في فرعها كلوفيس المخصص لإنجاز السيارات السياحية بجرمة، طبقا لآليات الجودة والصيانة والمراقبة خلال عمليات التركيب أو بعده، بعدما تعاقدت الشركة مع الشركات الرائدة في المجال.

وجرت عملية التوقيع بحضور كل من والي ولاية باتنة وممثل المديرية العامة لمؤسسة "هيونداي" الجزائر، لترفع عدد العاملين بالمركب والتي تقدر بزهاء 900 إطار وعامل في الوقت الراهن.

ودخلت "غلوبال موتورز" مجال التركيب الفعلي خلال جوان 2016 بسلسلة من الشاحنات الصغيرة والمتوسطة بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 20.000 شاحنة، كما ركبت عدة حافلات صغيرة قبل أن تطلق مشروع كلوفيس لإنتاج سيارات "كيا بيكانتو" التي شرع في تركيبها بورشات المؤسسة بالمنطقة الصناعية كشيدة، ومكنت جولة قادت وفودا إعلامية من الاطلاع على عمليات التركيب لهذه المركبة والتي أعلن عن طرح أولى عيناتها خلال أكتوبر المقبل بسعر يتراوح بين 169 و199 مليون سنتيم، في انتظار افتتاح مركب جرمة لتركيب نماذج كارانس وريو وكا 2700.