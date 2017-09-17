يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني، يوم الجمعة المقبل، بالعاصمة النمساوية فيينا، في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق بلدان أوبيك وخارجها.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم وضع السوق النفطية العالمية وتطبيق اتفاق تقليص الإنتاج المتخذ شهر ديسمبر 2016 من قبل بلدان اوبيك وغير اوبيك.
كما أشار المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي بعد انعقاد الاجتماع المشترك للجنة التقنية لبلدان اوبيك وغير اوبيك أمس الأربعاء بالعاصمة النمساوية فيينا.
ويذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك وغير اوبيك قد تم إنشاؤها على إثر الندوة الوزارية الـ 171 لاوبيك التي جرت في نوفمبر 2016 وتصريح التعاون اللاحق الذي تم خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين اوبيك وغير اوبيك الذي عقد في شهر ديسمبر 2016.
وقد شهد اجتماع ديسمبر تعاون أحد عشر منتجا للنفط من غير اوبيك مع البلدان الأعضاء الـ13 في اوبيك في جهد مدروس من أجل إعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بفضل عملية تصحيح منسق للإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا.
وتتكفل اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك بالسهر على تجسيد أهداف الندوة الوزارية الـ 171 لاوبيك وتصريح التعاون بفضل تنفيذ التعديلات الإرادية في إنتاج النفط لبلدان اوبيك وغير اوبيك.
وتتكون اللجنة من ثلاثة بلدان أعضاء في الأوبيك (الجزائر والكويت وفنزويلا) وبلدين غير عضوين في الأوبيك (روسيا وعمان).
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قيطوني يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبيك بفيينا
أسعار النفط وتطبيق اتفاق تقليص الإنتاج يعودان إلى النقاش مجددا
أ. ع
يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني، يوم الجمعة المقبل، بالعاصمة النمساوية فيينا، في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق بلدان أوبيك وخارجها.
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وجاء في بيان لوزارة الطاقة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم وضع السوق النفطية العالمية وتطبيق اتفاق تقليص الإنتاج المتخذ شهر ديسمبر 2016 من قبل بلدان اوبيك وغير اوبيك.
كما أشار المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي بعد انعقاد الاجتماع المشترك للجنة التقنية لبلدان اوبيك وغير اوبيك أمس الأربعاء بالعاصمة النمساوية فيينا.
ويذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك وغير اوبيك قد تم إنشاؤها على إثر الندوة الوزارية الـ 171 لاوبيك التي جرت في نوفمبر 2016 وتصريح التعاون اللاحق الذي تم خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين اوبيك وغير اوبيك الذي عقد في شهر ديسمبر 2016.
وقد شهد اجتماع ديسمبر تعاون أحد عشر منتجا للنفط من غير اوبيك مع البلدان الأعضاء الـ13 في اوبيك في جهد مدروس من أجل إعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بفضل عملية تصحيح منسق للإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا.
وتتكفل اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك بالسهر على تجسيد أهداف الندوة الوزارية الـ 171 لاوبيك وتصريح التعاون بفضل تنفيذ التعديلات الإرادية في إنتاج النفط لبلدان اوبيك وغير اوبيك.
وتتكون اللجنة من ثلاثة بلدان أعضاء في الأوبيك (الجزائر والكويت وفنزويلا) وبلدين غير عضوين في الأوبيك (روسيا وعمان).