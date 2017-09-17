يجهل كثير من الجزائرييّن أشهر السنة الهجرية، في وقت يحفظون فيه عن ظهر قبل أيام السنة الميلادية... فسؤال بسيط تطرحه على مختلف فئات المجتمع من المواطن البسيط إلى المثقف وحتى إلى بعض الشيوخ المتفقهين في الدين، عن اليوم الهجري الذي نحن فيه اليوم، فالرّد الأكيد... لا أعلم.
ظاهرة تغييب أشهر السنة الهجرية، من مفكرة الجزائريين ورغم أهميتها، هي واقع معيش ومنذ زمن، فنحن نتذكر الأشهر الهجرية ونتسابق إلى التأكد منها، فقط مع اقتراب المناسبات الدينية، على غرار عيد الفطر والأضحى وشهر الصيام ومحرّم وعاشوارء، وغالبية الباحثين عنها، همّهم الوحيد الظفر بعطلة مدفوعة الأجر...
السؤال طرحناه على إمام مسجد الفتح بالشراقة، محمد الأمين ناصري: لماذا لا يهتم الجزائريون بالسنة الهجرية؟ فأجاب المتحدث بأن أشهر السنة الهجرية تم إهمالها كليا، إلى درجة أنك لو سألت شخصا منتميا مثلا إلى ما يعرف بالتيار الإسلامي وحتى المصلون المداومون في المسجد، لو سألتهم عن الشهر الهجري الذي نحن فيه، فأكيد ستكون إجابتهم بعدم العلم، وسبب الظاهرة يقول ناصري "تعوّدنا منذ عقود على التعامل بالسنة الميلادية، ومع ذلك أتذكر أن المعلمين بالمدارس في وقتنا كانوا يكتبون التاريخ الميلادي والموافق له من التاريخ الهجري، أما الآن فقد ألغوه كليا من المدارس والجامعات، لسبب مجهول".
ويرى الإمام أن حفظ التاريخ الهجري مهم جدا في حياتنا، وتتوقف عليه كثير من الأحكام الدينية، مثل أحكام الصيام وعدة المرأة والحج وعاشوراء، معتبرا الجهل بالسنة الهجرية عدم اهتمام بأمور الدين. إلى درجة اعتبر أن كثيرا تعرفوا على السنة الهجرية انطلاقا من فيلم "الرسالة".
والجهل بالأشهر الهجرية، هو ما خلق بلبلة وجدلا كبيرا بشأن تحديد يوم محرم لهذه السنة، يقول ناصري، ليؤكد "لطالما طالبنا وزارة الشؤون الدينية بتعيين هيئة مختصة من الخبراء، تراقب شهريا الهلال، وليس لجنة أهلة مكونة من شيوخ متطوعين يجتمعون فقط مرة في السنة لقراءة بيان ثبوت رؤية الهلال من عدمه".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1جزائريون يحتفلون بمحرم ويجهلون تاريخه
Français English
الرأي
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
عثمان سعدي
كردستان العراق.. أو "إسرائيل الثانية"
محمد بوالروايح
مشعوذون في ثوب رقاة!
عبد الرزاق قسوم
ضفادع الإعلام الآسن
جمال لعلامي
وقت الصيادة!
قادة بن عمار
من نصدّق: الوزراء أم الخبراء؟
سليم قلالة
لا ينقصنا المال.. ينقصنا الرجال
جمال لعلامي
"واش أدّاني للواد.."!
صالح عوض
الأكراد بين الظلم والضلال
محمد الهادي الحسني
الشيء من مصدره لا يستغرب
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
يجهلون السنة الهجرة الجديدة
جزائريون يحتفلون بمحرم ويجهلون تاريخه
نادية سليماني
يجهل كثير من الجزائرييّن أشهر السنة الهجرية، في وقت يحفظون فيه عن ظهر قبل أيام السنة الميلادية... فسؤال بسيط تطرحه على مختلف فئات المجتمع من المواطن البسيط إلى المثقف وحتى إلى بعض الشيوخ المتفقهين في الدين، عن اليوم الهجري الذي نحن فيه اليوم، فالرّد الأكيد... لا أعلم.
تغطيات ذات صلة
جزائريون يحتفلون بمحرم ويجهلون تاريخه
وناسة.. عجوز في الثمانين تقضي ليلها في موقف الحافلات!
فتاة تقود عصابة للسرقة تنشط عبر ثلاث ولايات
قوانين داخلية في المدارس لمحاربة الانحلال والعري
آباء وأمهات يحوّلون حياة أبنائهم إلى جحيم!
ظاهرة تغييب أشهر السنة الهجرية، من مفكرة الجزائريين ورغم أهميتها، هي واقع معيش ومنذ زمن، فنحن نتذكر الأشهر الهجرية ونتسابق إلى التأكد منها، فقط مع اقتراب المناسبات الدينية، على غرار عيد الفطر والأضحى وشهر الصيام ومحرّم وعاشوارء، وغالبية الباحثين عنها، همّهم الوحيد الظفر بعطلة مدفوعة الأجر...
السؤال طرحناه على إمام مسجد الفتح بالشراقة، محمد الأمين ناصري: لماذا لا يهتم الجزائريون بالسنة الهجرية؟ فأجاب المتحدث بأن أشهر السنة الهجرية تم إهمالها كليا، إلى درجة أنك لو سألت شخصا منتميا مثلا إلى ما يعرف بالتيار الإسلامي وحتى المصلون المداومون في المسجد، لو سألتهم عن الشهر الهجري الذي نحن فيه، فأكيد ستكون إجابتهم بعدم العلم، وسبب الظاهرة يقول ناصري "تعوّدنا منذ عقود على التعامل بالسنة الميلادية، ومع ذلك أتذكر أن المعلمين بالمدارس في وقتنا كانوا يكتبون التاريخ الميلادي والموافق له من التاريخ الهجري، أما الآن فقد ألغوه كليا من المدارس والجامعات، لسبب مجهول".
ويرى الإمام أن حفظ التاريخ الهجري مهم جدا في حياتنا، وتتوقف عليه كثير من الأحكام الدينية، مثل أحكام الصيام وعدة المرأة والحج وعاشوراء، معتبرا الجهل بالسنة الهجرية عدم اهتمام بأمور الدين. إلى درجة اعتبر أن كثيرا تعرفوا على السنة الهجرية انطلاقا من فيلم "الرسالة".
والجهل بالأشهر الهجرية، هو ما خلق بلبلة وجدلا كبيرا بشأن تحديد يوم محرم لهذه السنة، يقول ناصري، ليؤكد "لطالما طالبنا وزارة الشؤون الدينية بتعيين هيئة مختصة من الخبراء، تراقب شهريا الهلال، وليس لجنة أهلة مكونة من شيوخ متطوعين يجتمعون فقط مرة في السنة لقراءة بيان ثبوت رؤية الهلال من عدمه".