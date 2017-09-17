يجهلون السنة الهجرة الجديدة جزائريون يحتفلون بمحرم ويجهلون تاريخه

يجهل كثير من الجزائرييّن أشهر السنة الهجرية، في وقت يحفظون فيه عن ظهر قبل أيام السنة الميلادية... فسؤال بسيط تطرحه على مختلف فئات المجتمع من المواطن البسيط إلى المثقف وحتى إلى بعض الشيوخ المتفقهين في الدين، عن اليوم الهجري الذي نحن فيه اليوم، فالرّد الأكيد... لا أعلم.

ظاهرة تغييب أشهر السنة الهجرية، من مفكرة الجزائريين ورغم أهميتها، هي واقع معيش ومنذ زمن، فنحن نتذكر الأشهر الهجرية ونتسابق إلى التأكد منها، فقط مع اقتراب المناسبات الدينية، على غرار عيد الفطر والأضحى وشهر الصيام ومحرّم وعاشوارء، وغالبية الباحثين عنها، همّهم الوحيد الظفر بعطلة مدفوعة الأجر...

السؤال طرحناه على إمام مسجد الفتح بالشراقة، محمد الأمين ناصري: لماذا لا يهتم الجزائريون بالسنة الهجرية؟ فأجاب المتحدث بأن أشهر السنة الهجرية تم إهمالها كليا، إلى درجة أنك لو سألت شخصا منتميا مثلا إلى ما يعرف بالتيار الإسلامي وحتى المصلون المداومون في المسجد، لو سألتهم عن الشهر الهجري الذي نحن فيه، فأكيد ستكون إجابتهم بعدم العلم، وسبب الظاهرة يقول ناصري "تعوّدنا منذ عقود على التعامل بالسنة الميلادية، ومع ذلك أتذكر أن المعلمين بالمدارس في وقتنا كانوا يكتبون التاريخ الميلادي والموافق له من التاريخ الهجري، أما الآن فقد ألغوه كليا من المدارس والجامعات، لسبب مجهول".

ويرى الإمام أن حفظ التاريخ الهجري مهم جدا في حياتنا، وتتوقف عليه كثير من الأحكام الدينية، مثل أحكام الصيام وعدة المرأة والحج وعاشوراء، معتبرا الجهل بالسنة الهجرية عدم اهتمام بأمور الدين. إلى درجة اعتبر أن كثيرا تعرفوا على السنة الهجرية انطلاقا من فيلم "الرسالة".

والجهل بالأشهر الهجرية، هو ما خلق بلبلة وجدلا كبيرا بشأن تحديد يوم محرم لهذه السنة، يقول ناصري، ليؤكد "لطالما طالبنا وزارة الشؤون الدينية بتعيين هيئة مختصة من الخبراء، تراقب شهريا الهلال، وليس لجنة أهلة مكونة من شيوخ متطوعين يجتمعون فقط مرة في السنة لقراءة بيان ثبوت رؤية الهلال من عدمه".