بين تحضيره للألبوم الجديد وتصويره لعدد من الأعمال والبرامج التلفزيونية، يعيش صاحب "زوالي وفحل" الشاب سليم الشاوي هذه الأيام، حالة من النشاط الفني، حيث سيحضر هذا السبت رفقة عدد من أعضاء جمعية "عايلة الخير" العرض الأول لمسرحية الممثل فؤاد زاهد التي ستقام على ركح المسرح الوطني "محي الدين بشطارزي" وتحمل عنوان "الصمت".
في اتصال مع "الشروق"، كشف سليم الشاوي عن جديده المتمثل في ألبوم غنائي يضم 8 أغان من كلماته وألحانه، منها أغنية تحمل عنوان "نحب الليل". وقال سليم بشأن هذا العمل، إنه في مرحلة الروتوشات الأخيرة لكنه لن يقوم بطرحه قبل أن يصوّر إحدى أغانيه بطريقة الفيديو كليب على حد تعبيره.
وبخصوص الحفل الذي سيشارك فيه تكريما للمرحوم الشاب حسني الذي ستمر يوم 29 سبتمبر الجاري 23 سنة على اغتياله، صرّح الشاوي لـ "الشروق" أن الحفل منتظر أن يشارك فيه 50 فنانا سيتوافدون كلهم على ركح مسرح الهواء الطلق في احتفالية ستكون دون توقف: "هذا أقل شيء نقدمه لفنان أفنى شبابه كله للفن.. بالنسبة لي كل أغاني المرحوم أحفظها عن ظهر قلب، لكن تبقى المفضلة لديّ أغنية "ما بقاتش الهدة غير هنا ونديروا القلب". أما الأغنية التي سأقدمها خلال الحفل المخصص لذكراه فستكون أغنية "اللي فيها فيها وقاع الناس مشات".
من جهة أخرى، ينشغل صاحب "ما عنديش منك عشرة" طيلة شهر أكتوبر الداخل بعمليات الانتقاء (الكاستينغ) الخاصة بالموسم الثامن من برنامج "ألحان وشباب"، التي اعتبرها محّدثنا مسؤولية كبيرة جدا بقوله "إن المهمة ليست بالسهلة وسيركز هذا الموسم على اختيار الأصوات ذات الخامة المتميزة".
يُشار في الأخير إلى أن سليم الشاوي نشر عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" صورا حصرية من الحلقة التي شارك بها في برنامج "كوك أستوديو"، المنتظر بثه خلال شهر نوفمبر على قناة "الشروق العامة". وأرفق سليم الصور بتعليق جاء فيه: "أولى الصور الحصرية لكواليس (أستوديو كوك) من المغرب الشقيق لإحياء التراث الجزائري الأصيل.. انتظرونا مع آخر العنقود لشيوخ الأغنية الشاوية، الشيخ عبد الحميد بوزاهر ومفخرة الفن الجزائري المايسترو الأستاذ آمين دهان".
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رابح. ع
بين تحضيره للألبوم الجديد وتصويره لعدد من الأعمال والبرامج التلفزيونية، يعيش صاحب "زوالي وفحل" الشاب سليم الشاوي هذه الأيام، حالة من النشاط الفني، حيث سيحضر هذا السبت رفقة عدد من أعضاء جمعية "عايلة الخير" العرض الأول لمسرحية الممثل فؤاد زاهد التي ستقام على ركح المسرح الوطني "محي الدين بشطارزي" وتحمل عنوان "الصمت".
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في اتصال مع "الشروق"، كشف سليم الشاوي عن جديده المتمثل في ألبوم غنائي يضم 8 أغان من كلماته وألحانه، منها أغنية تحمل عنوان "نحب الليل". وقال سليم بشأن هذا العمل، إنه في مرحلة الروتوشات الأخيرة لكنه لن يقوم بطرحه قبل أن يصوّر إحدى أغانيه بطريقة الفيديو كليب على حد تعبيره.
وبخصوص الحفل الذي سيشارك فيه تكريما للمرحوم الشاب حسني الذي ستمر يوم 29 سبتمبر الجاري 23 سنة على اغتياله، صرّح الشاوي لـ "الشروق" أن الحفل منتظر أن يشارك فيه 50 فنانا سيتوافدون كلهم على ركح مسرح الهواء الطلق في احتفالية ستكون دون توقف: "هذا أقل شيء نقدمه لفنان أفنى شبابه كله للفن.. بالنسبة لي كل أغاني المرحوم أحفظها عن ظهر قلب، لكن تبقى المفضلة لديّ أغنية "ما بقاتش الهدة غير هنا ونديروا القلب". أما الأغنية التي سأقدمها خلال الحفل المخصص لذكراه فستكون أغنية "اللي فيها فيها وقاع الناس مشات".
من جهة أخرى، ينشغل صاحب "ما عنديش منك عشرة" طيلة شهر أكتوبر الداخل بعمليات الانتقاء (الكاستينغ) الخاصة بالموسم الثامن من برنامج "ألحان وشباب"، التي اعتبرها محّدثنا مسؤولية كبيرة جدا بقوله "إن المهمة ليست بالسهلة وسيركز هذا الموسم على اختيار الأصوات ذات الخامة المتميزة".
يُشار في الأخير إلى أن سليم الشاوي نشر عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" صورا حصرية من الحلقة التي شارك بها في برنامج "كوك أستوديو"، المنتظر بثه خلال شهر نوفمبر على قناة "الشروق العامة". وأرفق سليم الصور بتعليق جاء فيه: "أولى الصور الحصرية لكواليس (أستوديو كوك) من المغرب الشقيق لإحياء التراث الجزائري الأصيل.. انتظرونا مع آخر العنقود لشيوخ الأغنية الشاوية، الشيخ عبد الحميد بوزاهر ومفخرة الفن الجزائري المايسترو الأستاذ آمين دهان".