افتتح وكالة بتيارت.. رئيس مجلس المديرين لـ"سوسيتي جنرال": الهاتف النقال والشباك الأوتوماتيكي لضمان خدمات بنكية راقية للزبائن

حل، الأربعاء، وفد من كبار مسؤولي بنك "سوسيتي جنرال" الجزائر، بولاية تيارت لأجل تدشين وكالة جديدة للبنك في عاصمة الولاية، بحضور ضيوف من السلطات المحلية والمستثمرين والزبائن.

وكان الوفد بقيادة رئيس مجلس المديرين، إيريك رمسر، الذي أكد على أهمية الاستثمار في الجزائر وفي الولايات الداخلية منها، على اعتبار أن "سوسيتي جنرال" مؤسسة مالية عالمية، وتتعامل مع جميع أصناف المتعاملين، من العامل البسيط إلى المستثمر الكبير، كاشفا عن خطط المؤسسة في التوسع ودخول مجال الاستثمار المحلي بقوة وإدخال التقنيات الحديثة في التعامل البنكي كالصرافة عبر الهاتف النقال والشباك الأوتوماتيكي مع ضمان حسن الاستقبال والخدمة.

من جهته، قال باسكال غيو، مدير الشبكة التجارية للبنك إن مؤسسته لا تكتفي بدعم الاستثمار والتعامل مع كل فئات المجتمع وأنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بل تتجاوز ذلك إلى النشاط الاجتماعي والمساهمة في الحفاظ على البيئة والاشتراك في دعم النشاط في الوسط التربوي والصحي.