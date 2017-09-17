امرأة ضمن شبكة تتاجر بالكوكايين عبر محور بومرداس - العاصمة

تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) عبر محور ولايتي الجزائر وبومرداس..

حيث تم توقيف سبعة أشخاص وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و35 سنة، اثنان منهم مسبوقان قضائيا، بعد إخضاعهم لتفتيش أمني وجدت بحوزتهم مادة الكوكايين يقدر وزنها بـ3.9 غ وكمية من الكيف المعالج يقدر وزنها بـ1.6غ ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ63500 دج ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية، أين تم اقتيادهم إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، ومن ثمة تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الذي أمر بإيداعهم بالمؤسسة العقابية لتيجلابين مع وضع اثنين تحت الرقابة القضائية.