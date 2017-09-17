أوقفت مصالح الأمن أب لطفل والذي تم تحويله على الحبس المؤقت لتيجلابين ببومرداس لحين محاكمته عن زراعة المخدرات بطريقة غير مشروعة.
حيثيات قضية الحال، تتلخص في قيام مصالح الأمن بمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض المشتبه فيهم والمسبوقين قضائيا، أين استوقفتهم محادثة بين شخصين أحدهما وهو المتهم الحالي يبيع نبتة لآخر، أين بدت المحادثة مبهمة ومشفرة على أساس بيع نبتة لإعادة زراعتها، لتترصد مصالح الأمن المشتبه فيه ومن ثمة مداهمة مسكنه الكائن بضواحي بلدية بودواو غرب ولاية بومرداس، والتأكد من أنه يقوم بزراعة القنب الهندي في ساحة منزله.
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أب لطفل يقوم بزراعة المخدرات بمسكنه في بومرداس
كاهنة. إ
أوقفت مصالح الأمن أب لطفل والذي تم تحويله على الحبس المؤقت لتيجلابين ببومرداس لحين محاكمته عن زراعة المخدرات بطريقة غير مشروعة.
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حيثيات قضية الحال، تتلخص في قيام مصالح الأمن بمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض المشتبه فيهم والمسبوقين قضائيا، أين استوقفتهم محادثة بين شخصين أحدهما وهو المتهم الحالي يبيع نبتة لآخر، أين بدت المحادثة مبهمة ومشفرة على أساس بيع نبتة لإعادة زراعتها، لتترصد مصالح الأمن المشتبه فيه ومن ثمة مداهمة مسكنه الكائن بضواحي بلدية بودواو غرب ولاية بومرداس، والتأكد من أنه يقوم بزراعة القنب الهندي في ساحة منزله.