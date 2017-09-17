سرقة 6 ملايير من "فيلا" دبلوماسية غانية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، الثلاثاء، من القبض على مرتكبي عملية السطو على "فيلا" القائم بالأعمال بالسفارة الغانية في الجزائر، بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة.

وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدمت الضحية بشكوى ضد مجهول إلى مصالح الأمن في بئر خادم، مفادها أن منزلها تعرض للسطو، حيث سلبها اللصوص مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 250 ألف أورو، بالإضافة إلى أثاث فاخر، كان متواجدا بغرف "الفيلا" الخمس عشرة.

على إثرها باشرت الجهات المختصة التحريات، إلى أن توصلت إلى الفاعلين اللذين أحيلا على الضبطية القضائية لاستنطاقهما، وكشف حيثيات القضية، قبل إرسال ملفهيما إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.