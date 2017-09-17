يناشد مناضلو حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية غرداية الأمين العام للحزب السيد أحمد أويحيى التدخل العاجل لوقف الأمين الولائي السيد كرامي الطاهر، الذي تم تنصيبه بموجب قرار رقم 21/2017 مؤرخ في 10/06/2017، خلفا للسيد عيسى بازين.
هذا وقد نظم أمسية الأربعاء مناضلو الحزب الذين قدموا من عدة بلديات على غرار متليلي، المنيعة، القرارة، بريان، بنورة، غرداية، وقفة استنكار واحتجاج أمام مقر المكتب الولائي، ضد تصرفات المكلف بتسيير الحزب بغرداية، بسبب ما وصفوه بغلق أبواب الحوار والنقاش مع أعضاء المكتب الولائي، والمكاتب البلدية، منكرا زملاءه منذ تعيينه. بالمقابل، قام، بحسبهم، بفتح مقر الاتحاد الولائي للفلاحين لاستقبال الشعب، وطرد المناضلين، وتكليف أشخاص جدد غرباء عن الحزب بمهام تحضير القوائم الانتخابية على حساب المناضلين الأوفياء، غير المتجولين بين الأحزاب، حسب ما جاء به بيان وقعه المناضلون، تسلمت "الشروق" نسخة منه.
وقد استنكر المناضلون بشدة قرارات الأمين الولائي للأرندي، التي وصفوها بـ "اللامسؤولة"، بإبعاد وتقزيم إطارات الحزب، في الوقت الذي يسجل فيه مناضلو الحزب ترشح الأمين الولائي الحالي لتشريعيات 2012 على رأس قائمة حزب آخر، ضاربا القانون الداخلي للحزب عرض الحائط.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية قبيل غلق أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية بأربعة أيام، وقد أوضح بعض المناضلين الذين التقت بهم "الشروق" أن هدفهم الأسمى هو ضمان مستقبل واستقرار الحزب أكثر من نتائج الاستحقاقات، فيما أشار مصدر مطلع إلى أنّ الأمين الولائي للحزب أسرع بدفع 10 ملفات ترشح للحزب خاصة بالبلديات، بينما يجهل أعضاء المكتب الولائي الأسماء المرشحة للمجلس الولائي، في إشارة واضحة إلى إقصائهم من عملية اقتراح ومناقشة إعداد القائمة الانتخابية.
للإشارة، فإن "الشروق" اتصلت أكثر من مرة بالأمين الولائي للحزب، من أجل إعطاء وجهة نظره حول الموضوع، إلا أنه فضل عدم الرد، في انتظار ما سيقوم به أويحيى بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيين الأمين الولائي، وأمام الاستحقاقات المحلية، التي قد تعصف بالحزب للوضع الذي يمر عليه في الوقت الراهن.
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يدعون أويحيى إلى التدخل العاجل بعد ثلاثة أشهر من تعيينه
مناضلو الأرندي بغرداية يستنكرون تصرفات الأمين الولائي للحزب
حمو أوجانة
يناشد مناضلو حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية غرداية الأمين العام للحزب السيد أحمد أويحيى التدخل العاجل لوقف الأمين الولائي السيد كرامي الطاهر، الذي تم تنصيبه بموجب قرار رقم 21/2017 مؤرخ في 10/06/2017، خلفا للسيد عيسى بازين.
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هذا وقد نظم أمسية الأربعاء مناضلو الحزب الذين قدموا من عدة بلديات على غرار متليلي، المنيعة، القرارة، بريان، بنورة، غرداية، وقفة استنكار واحتجاج أمام مقر المكتب الولائي، ضد تصرفات المكلف بتسيير الحزب بغرداية، بسبب ما وصفوه بغلق أبواب الحوار والنقاش مع أعضاء المكتب الولائي، والمكاتب البلدية، منكرا زملاءه منذ تعيينه. بالمقابل، قام، بحسبهم، بفتح مقر الاتحاد الولائي للفلاحين لاستقبال الشعب، وطرد المناضلين، وتكليف أشخاص جدد غرباء عن الحزب بمهام تحضير القوائم الانتخابية على حساب المناضلين الأوفياء، غير المتجولين بين الأحزاب، حسب ما جاء به بيان وقعه المناضلون، تسلمت "الشروق" نسخة منه.
وقد استنكر المناضلون بشدة قرارات الأمين الولائي للأرندي، التي وصفوها بـ "اللامسؤولة"، بإبعاد وتقزيم إطارات الحزب، في الوقت الذي يسجل فيه مناضلو الحزب ترشح الأمين الولائي الحالي لتشريعيات 2012 على رأس قائمة حزب آخر، ضاربا القانون الداخلي للحزب عرض الحائط.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية قبيل غلق أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية بأربعة أيام، وقد أوضح بعض المناضلين الذين التقت بهم "الشروق" أن هدفهم الأسمى هو ضمان مستقبل واستقرار الحزب أكثر من نتائج الاستحقاقات، فيما أشار مصدر مطلع إلى أنّ الأمين الولائي للحزب أسرع بدفع 10 ملفات ترشح للحزب خاصة بالبلديات، بينما يجهل أعضاء المكتب الولائي الأسماء المرشحة للمجلس الولائي، في إشارة واضحة إلى إقصائهم من عملية اقتراح ومناقشة إعداد القائمة الانتخابية.
للإشارة، فإن "الشروق" اتصلت أكثر من مرة بالأمين الولائي للحزب، من أجل إعطاء وجهة نظره حول الموضوع، إلا أنه فضل عدم الرد، في انتظار ما سيقوم به أويحيى بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيين الأمين الولائي، وأمام الاستحقاقات المحلية، التي قد تعصف بالحزب للوضع الذي يمر عليه في الوقت الراهن.