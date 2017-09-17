طالبة جامعية تسرق 100 مليون من منزل قريبتها في العاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج، لارتكابها جنحة السرقة، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس، فإن حيثيات القضية بدأت عندما سلمت الضحية لابنة عمتها المتهمة مفاتيح منزلها لوضع بعض الحاجيات فيه، وبعد أشهر من الحادثة، اكتشفت تعرضها لسرقة مجوهراتها بقيمة 100 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.

وبعد التحريات ومعاينة المنزل، تبين عدم وجود أي كسر في قفل الباب أو النافذة، ما يثبت أن اللص استعمل المفاتيح لتنفيذ عملية السرقة، عندها راودتها شكوك حول ابنة عمتها، وتنازلت عن الشكوى الأولى التي رفعتها ضد شخص آخر، واتهمت ابنة عمتها، هذه الأخيرة أنكرت الفعل المنسوب إليه، معترفة أنها فعلاً دخلت المنزل ووضعت حاجيات الضحية فيه، ثم خرجت وعادت إلى المنزل الذي استأجرته رفقة بعض زميلاتها بالجامعة، فيما تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.