توقيف جمعية أشرار مختصة في بيع واستهلاك المؤثرات العقلية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع والاستهلاك مع حيازة أسلحة بيضاء، متكونة من ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

وجاءت العملية على إثر دورية لفرقة الشرطة القضائية بزرالدة بقطاع الاختصاص، أين تم ضبط مجموعة من الأشخاص في حالة فرار عند رؤيتهم لرجال الشرطة، وبعد إيقافهم وإخضاعهم لعملية التفتيش، تم العثور على 20 قرص من المهلوسات وأسلحة بيضاء متمثلة في سكينين من الحجم الكبير الصنف 6 ومقذوف ناري منبه ضوئي بحري ناري، دون مبرر شرعي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.