حالته حرمته من اجتياز "البيام" طفل يناشد المحسنين إعانته لزراعة نخاع عظمي

يعاني الطفل "مطاق محمد إسلام" البالغ من العمر 16 سنة، من دائرة تازولت بولاية باتنة، تلميذ في السنة الرابعة متوسط، من نقص النخاع العظمي، فقد أصيب به في شهر ماي الماضي، وحرمه من اجتياز امتحان شهادة التعليم الأساسي.

تحكي لنا خالة الطفل عن بداية إصابته بالمرض فقد أصيب بزكام مصحوب بسعال ورفض التوجه للطبيب، وبعد شهر ازدادت حالته سوءا فنقلوه، وهناك طلب منه الخضوع لبعض التحاليل لتكون النتيجة صادمة فهو يعاني من فقر دم حاد، نقص في الصفائح الدموية، التهاب الكبد الفيروسي "بوصفاير"، مما استدعى دخوله للمستشفى والخضوع لنقل الدم، لكن حالته زادت انتكاسا بعد ما انتفخت قدماه جراء إصابته بميكروب جراء نقل دم ملوث له وهو حاليا يرقد في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

وتضيف خالته أن الأطباء أجمعوا على ضرورة خضوعه لعملية زرع نخاع عظمي ولا بد من العثور على متبرع، لذا خضع كل من والديه وأشقائه لنزع العينات، لكن النتائج لم تكن مطابقة، لينصحهم الأطباء بنقله إلى الخارج للخضوع للعملية، وبعد مراسلة مستشفى فرنسي، وأردني ردا عليهم بالإيجاب، لكن ثمن العملية 3 ملايير سنتيم، وهو مبلغ ضخم جدا، لذا تناشد عائلته المحسنين والراغبين في فعل الخير تقديم يد المساعدة له وأجر الجميع على الله. للمساعدة الاتصال على: 0790.84.78.87.