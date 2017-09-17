نفذها سلاح الجو البريطاني ضربة جوية تمنع "داعش" من تنفيذ إعدام جماعي في دير الزور

نشر سلاح الجو الملكي البريطاني لقطات لطائرة بدون طيار، تُظهر كيف تسببت ضربة جوية نفَّذتها في دير الزور شرق سوريا في إنقاذ العشرات من عمليات إعدام جماعية، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي".

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي)، إلى أن الحادثة وقعت، في شهر ماي الماضي.

وتظهر لقطات مذهلة نُشرت للمرة الأولى، الأربعاء، حشوداً من المدنيين أُجبروا تحت تهديد السلاح على التجمع في بلدة سورية لمشاهدة عمليات إعدام جماعية، إلا أنه بعد لحظات قامت طائرة بدون طيار من ارتفاع 2000 ميل بتوجيه ضربة حالت دون تنفيذ عملية الإعدام.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل، أصدرت وزارة الدفاع، الليلة الماضية، أول لقطات من داخل قاعدتها العسكرية في قطر، تظهر كيف يتم الترتيب للعمليات في منطقة الحرب.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن طائرة بدون طيار كانت تحلق فوق بلدة البو كمال السورية، ورصدت الحشود التي بدأت في التجمع، شاهدوا شاحنة تقوم بتفريغ سجناء مقيدين أمام الحشد.

وحسب "ديلي ميل" فقد أشرف على العملية مركز العمليات الجوية المشترك المحصن بشدة، في قاعدة العديد الجوية في قطر.