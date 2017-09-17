راسلوا وزير التعليم العالي لحل مشكلتهم الإقامات الجامعية تطرد الطلبة المعيدين أكثر من 3 مرات

راسلت أكثر من 50 طالبة في تخصص الطب وزير التعليم العالي، للتدخل لدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتمكينهم من الإقامات الجامعية، بعدما تم طردهن من قبل الإدارة بسبب إعادتهن للسنة لأكثر من ثلاث مرات، فيما اكدت المسؤولة على مديرية الخدمات الجامعية بأن القانون فوق الجميع.

أكدت طالبات بكلية الطب لـ"الشروق" أمس بأنهن تفاجأن بقرار الإدارة على مستوى الأحياء الجامعية "بن عكنون، سعيد حمدين، دالي ابراهيم، حيدرة" بداية مع الدخول الجامعي الجاري من أنهن غير مقبولات في الإقامات، ولم يتم تجديد ملف غرفهن، بحجة أنهن معيدات أكثر من ثلاث سنوات، كما لم يتم السماح لهن بدخول الإقامات حتى في فترة الاستدراك، رعم أنهن من مناطق بعيدة كتمنراست، غليزان، بوسعادة، واد سوف، بسكرة، ويتعذر عليهن الإقامة في فنادق أو استئجار شقة لمواصلة الدراسة، خاصة أن هناك من وصلت للسنة السادسة وستنهي دراستها هذا العام، وأكدت المعنيات بأن الإدارة أعلمتهن بأن القرار صدر من أعلى، ولدى قيامهن بتظلم لدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، قيل لهن بأن القضية بيد وزارة التعليم العالي، والتي بدورها طلبت منهن التريث إلى غاية شهر أكتوبر للنظر في المشكلة.

من جهتها، أكدت مديرة مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، زكية بوناب، في اتصال للشروق، بأن النظام الداخلي للخدمات الجامعية مثل المنح، يرفع حق الاستفادة من الغرفة الجامعية لمعيد السنة لأكثر من مرتين، وأضافت "يوجد في الإقامات من أعاد 12 مرة وهذا ليس بالإنصاف"، وأردفت "لا يمكن حرمان طالب جديد من الغرفة لمنحها لشخص مكث في سنة واحدة أكثر من خمس أو عشر سنوات"، ونوَهت بوناب بأن الوضعية في السنوات الأخيرة اختلفت، حيث أن عدد الطلبة في تزايد.