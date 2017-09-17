راسلت أكثر من 50 طالبة في تخصص الطب وزير التعليم العالي، للتدخل لدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتمكينهم من الإقامات الجامعية، بعدما تم طردهن من قبل الإدارة بسبب إعادتهن للسنة لأكثر من ثلاث مرات، فيما اكدت المسؤولة على مديرية الخدمات الجامعية بأن القانون فوق الجميع.
أكدت طالبات بكلية الطب لـ"الشروق" أمس بأنهن تفاجأن بقرار الإدارة على مستوى الأحياء الجامعية "بن عكنون، سعيد حمدين، دالي ابراهيم، حيدرة" بداية مع الدخول الجامعي الجاري من أنهن غير مقبولات في الإقامات، ولم يتم تجديد ملف غرفهن، بحجة أنهن معيدات أكثر من ثلاث سنوات، كما لم يتم السماح لهن بدخول الإقامات حتى في فترة الاستدراك، رعم أنهن من مناطق بعيدة كتمنراست، غليزان، بوسعادة، واد سوف، بسكرة، ويتعذر عليهن الإقامة في فنادق أو استئجار شقة لمواصلة الدراسة، خاصة أن هناك من وصلت للسنة السادسة وستنهي دراستها هذا العام، وأكدت المعنيات بأن الإدارة أعلمتهن بأن القرار صدر من أعلى، ولدى قيامهن بتظلم لدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، قيل لهن بأن القضية بيد وزارة التعليم العالي، والتي بدورها طلبت منهن التريث إلى غاية شهر أكتوبر للنظر في المشكلة.
من جهتها، أكدت مديرة مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، زكية بوناب، في اتصال للشروق، بأن النظام الداخلي للخدمات الجامعية مثل المنح، يرفع حق الاستفادة من الغرفة الجامعية لمعيد السنة لأكثر من مرتين، وأضافت "يوجد في الإقامات من أعاد 12 مرة وهذا ليس بالإنصاف"، وأردفت "لا يمكن حرمان طالب جديد من الغرفة لمنحها لشخص مكث في سنة واحدة أكثر من خمس أو عشر سنوات"، ونوَهت بوناب بأن الوضعية في السنوات الأخيرة اختلفت، حيث أن عدد الطلبة في تزايد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1بن غبريط تستعد لمنع النقاب في المدارس
2سعداني سيخلف ولد عباس على رأس "الآفلان"..
330 ألف موعد إضافي.. "كوطة" الجزائريين من "الفيزا" قبل نهاية العام
4طوارئ في فندق الأروية الذهبية والجميع يريد لقاء سعداني
5نحو فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
عندما يصغر "الكبار"
عمار يزلي
انتخابات لخير ما فات
سليم قلالة
مبادرة لتفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
جمال لعلامي
"ما تشوف عين ما يوجع قلب"!
رشيد ولدبوسيافة
لا "قزع" في المدارس!
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
عثمان سعدي
كردستان العراق.. أو "إسرائيل الثانية"
محمد بوالروايح
مشعوذون في ثوب رقاة!
عبد الرزاق قسوم
ضفادع الإعلام الآسن
جمال لعلامي
وقت الصيادة!
الفيديو
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
راسلوا وزير التعليم العالي لحل مشكلتهم
الإقامات الجامعية تطرد الطلبة المعيدين أكثر من 3 مرات
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
راسلت أكثر من 50 طالبة في تخصص الطب وزير التعليم العالي، للتدخل لدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتمكينهم من الإقامات الجامعية، بعدما تم طردهن من قبل الإدارة بسبب إعادتهن للسنة لأكثر من ثلاث مرات، فيما اكدت المسؤولة على مديرية الخدمات الجامعية بأن القانون فوق الجميع.
تغطيات ذات صلة
الإقامات الجامعية تطرد الطلبة المعيدين أكثر من 3 مرات
أويحيى: بعض نواب المعارضة منحرفون
30 ألف موعد إضافي.. "كوطة" الجزائريين من "الفيزا" قبل نهاية العام
الأمن يمنع اعتصام الاحتياطيين الإداريين
الجزائر تصدّر تجربتها لإفريقيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
أكدت طالبات بكلية الطب لـ"الشروق" أمس بأنهن تفاجأن بقرار الإدارة على مستوى الأحياء الجامعية "بن عكنون، سعيد حمدين، دالي ابراهيم، حيدرة" بداية مع الدخول الجامعي الجاري من أنهن غير مقبولات في الإقامات، ولم يتم تجديد ملف غرفهن، بحجة أنهن معيدات أكثر من ثلاث سنوات، كما لم يتم السماح لهن بدخول الإقامات حتى في فترة الاستدراك، رعم أنهن من مناطق بعيدة كتمنراست، غليزان، بوسعادة، واد سوف، بسكرة، ويتعذر عليهن الإقامة في فنادق أو استئجار شقة لمواصلة الدراسة، خاصة أن هناك من وصلت للسنة السادسة وستنهي دراستها هذا العام، وأكدت المعنيات بأن الإدارة أعلمتهن بأن القرار صدر من أعلى، ولدى قيامهن بتظلم لدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، قيل لهن بأن القضية بيد وزارة التعليم العالي، والتي بدورها طلبت منهن التريث إلى غاية شهر أكتوبر للنظر في المشكلة.
من جهتها، أكدت مديرة مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، زكية بوناب، في اتصال للشروق، بأن النظام الداخلي للخدمات الجامعية مثل المنح، يرفع حق الاستفادة من الغرفة الجامعية لمعيد السنة لأكثر من مرتين، وأضافت "يوجد في الإقامات من أعاد 12 مرة وهذا ليس بالإنصاف"، وأردفت "لا يمكن حرمان طالب جديد من الغرفة لمنحها لشخص مكث في سنة واحدة أكثر من خمس أو عشر سنوات"، ونوَهت بوناب بأن الوضعية في السنوات الأخيرة اختلفت، حيث أن عدد الطلبة في تزايد.