صدر مؤخرا للكاتبة الفرانكو جزائرية، صوفيا أماد آيت غوبري، مؤلف جديد عن منشورات "القصبة" وسمته بـ" لقد كرّموا الوطن.. الجزائر، شعراء وثوار"، تستعرض فيه مجموعة من الشخصيات النسائية والرجالية التي ارتبطت بالثقافة والتاريخ الجزائري، فقدمت إسهامات وخدمت للوطن على طريقتها.
ويقول كاتب مقدمة العمل على غلاف الكتاب الذي جاء أسفله باللون الأحمر وأعلاه صورة للثورة وفرحة استقلال الجزائريين في الـ5 جويلية 1962 إنّه "انطلاقا من الغوبريني إلى كاتب ياسين، إلى أحمد رضا حوحو، والمالحة أو فروجة، العمل عبارة عن مقال سير ذاتية وحياة، وإطلالة على نضال ومعارك العديد من الشخصيات المناضلة، كما أنّه يتطرق إلى فرح وسعادة الكتاب والشعراء والمناضلين والثوار الذين شاركوا في صناعة تاريخ الجزائر.
ويضيف المتحدث أنّ المؤلف يضم وثائق أرشيفية تكشف عن زوايا مجهولة من الحرب الجزائرية ضد فرنسا الاستعمارية، كما يستعرض قصص أبطال وبطلات هبوا بشجاعة من أجل الدفاع عن الجزائر.
ولفت المتحدث إلى أنّ كتاب "لقد كرّموا الوطن.." تتخلله قصائد ونصوص شعرية مستمدة من التراث والثقافة الجزائرية الغنية والثرية والمعززة بالتقاليد الشفوية والعاطفية المستلهمة من التاريخ.
وتعود أصول صوفيا أمّاد إلى عائلة "آيت الغوربي" (الأسطورية)، وبعد وفاة والدها عمران الذي لعب دورا أساسيا في سعيه للحصول على الحقائق إبان الثورة التحريرية، لكن وافته المنية بعدما أصابته رصاصة أثناء الثورة.
وبناء على هذه الأحداث أنجزت صوفيا العمل بعد بقائها سنوات تبحث وتجمع الأرشيف والوثائق والشهادات، لتقرر في النهاية تقديم مؤلف تكريما لهؤلاء الرجال والنساء الذين ناضلوا للعيش وناضلوا من أجل الحرية ونيل الاستقلال سواء كانوا مثقفين أم ثوارا.
ويشار إلى أنّ صوفيا أمّاد تنشط في المجال الإنساني والجمعوي، حيث كانت رئيسة جمعية "Au Bonheur des Femmes".
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كتاب جديد صدر عن منشورات" القصبة"
صوفيا عمّاد تكشف هؤلاء "لقد كرّموا الجزائر.. شعراء وثوار"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
صدر مؤخرا للكاتبة الفرانكو جزائرية، صوفيا أماد آيت غوبري، مؤلف جديد عن منشورات "القصبة" وسمته بـ" لقد كرّموا الوطن.. الجزائر، شعراء وثوار"، تستعرض فيه مجموعة من الشخصيات النسائية والرجالية التي ارتبطت بالثقافة والتاريخ الجزائري، فقدمت إسهامات وخدمت للوطن على طريقتها.
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ويقول كاتب مقدمة العمل على غلاف الكتاب الذي جاء أسفله باللون الأحمر وأعلاه صورة للثورة وفرحة استقلال الجزائريين في الـ5 جويلية 1962 إنّه "انطلاقا من الغوبريني إلى كاتب ياسين، إلى أحمد رضا حوحو، والمالحة أو فروجة، العمل عبارة عن مقال سير ذاتية وحياة، وإطلالة على نضال ومعارك العديد من الشخصيات المناضلة، كما أنّه يتطرق إلى فرح وسعادة الكتاب والشعراء والمناضلين والثوار الذين شاركوا في صناعة تاريخ الجزائر.
ويضيف المتحدث أنّ المؤلف يضم وثائق أرشيفية تكشف عن زوايا مجهولة من الحرب الجزائرية ضد فرنسا الاستعمارية، كما يستعرض قصص أبطال وبطلات هبوا بشجاعة من أجل الدفاع عن الجزائر.
ولفت المتحدث إلى أنّ كتاب "لقد كرّموا الوطن.." تتخلله قصائد ونصوص شعرية مستمدة من التراث والثقافة الجزائرية الغنية والثرية والمعززة بالتقاليد الشفوية والعاطفية المستلهمة من التاريخ.
وتعود أصول صوفيا أمّاد إلى عائلة "آيت الغوربي" (الأسطورية)، وبعد وفاة والدها عمران الذي لعب دورا أساسيا في سعيه للحصول على الحقائق إبان الثورة التحريرية، لكن وافته المنية بعدما أصابته رصاصة أثناء الثورة.
وبناء على هذه الأحداث أنجزت صوفيا العمل بعد بقائها سنوات تبحث وتجمع الأرشيف والوثائق والشهادات، لتقرر في النهاية تقديم مؤلف تكريما لهؤلاء الرجال والنساء الذين ناضلوا للعيش وناضلوا من أجل الحرية ونيل الاستقلال سواء كانوا مثقفين أم ثوارا.
ويشار إلى أنّ صوفيا أمّاد تنشط في المجال الإنساني والجمعوي، حيث كانت رئيسة جمعية "Au Bonheur des Femmes".