بأغلبية 341 صوت برنامج أويحيى يحصل على تأشيرة البرلمان

صادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس، بأغلبية الأصوات على برنامج عمل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي عرضه الأحد الماضي.

وصوّت 341 نائب بـ"نعم" لصالح برنامج حكومة الوزير الأول، بينما صوت 64 نائبا ضد البرنامج، وامتنع 13 نائبا عن التصويت.

وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد أويحيى على تساؤلات النواب.

وحضر 355 نائبا من أصل 462 نائب، عملية التصويت فيما صوت 63 نائبا بالوكالة.

ورغم الانتقادات التي قدمتها المعارضة خلال الأيام الماضية لبرنامج الحكومة، إلا أن الوزير الأول، أحمد أويحيى لم يجد صعوبة في الحصول على المصادقة، بالنظر إلى الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة.