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بأغلبية 341 صوت
برنامج أويحيى يحصل على تأشيرة البرلمان
صادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس، بأغلبية الأصوات على برنامج عمل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي عرضه الأحد الماضي.
وصوّت 341 نائب بـ"نعم" لصالح برنامج حكومة الوزير الأول، بينما صوت 64 نائبا ضد البرنامج، وامتنع 13 نائبا عن التصويت.
وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد أويحيى على تساؤلات النواب.
وحضر 355 نائبا من أصل 462 نائب، عملية التصويت فيما صوت 63 نائبا بالوكالة.
ورغم الانتقادات التي قدمتها المعارضة خلال الأيام الماضية لبرنامج الحكومة، إلا أن الوزير الأول، أحمد أويحيى لم يجد صعوبة في الحصول على المصادقة، بالنظر إلى الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة.
KAMEL - TIPASA2017/09/21 على 12:131
الرجاء تشميع البرلمان و مجلس الامة و تخصيص اموال هاته المجالس المشؤومة (ضرها اكثر من نفعها ) لعلاج الجزائريين اصحاب الامراض المستعصية في الخارج ....في جزائرنا لاسياسة و لا اغلبية هناك قانون طاق على من طاق و لا داعي لنكذب على انفسنا اكثر وشكرا يا شروق على هذه الصفحة من كل اعماق قلبي
02017/09/21 على 12:152
*اصوتوا ولا ما اصوتوش البرنامج *نفس البرنامج منذ سنة 99* مار..مار واش الاوباش اصحاب وصاحبات الحظ والاكثرية منهم ومنهن عمر طويلا *بالبمبردمان*3 عهدات الى 4 ..كعريبي ..بن خلاف ..سعداوي ..وغيرهم ولم يقدموا او يغيروا شيئا وهم بارعون في الخرطي ...اقول هل يصوتون بلا ضد انفسهم وضد 40 مليون والامتيازات *وليزافير*والتكسال اعرف برلمانيا جديدا من ولاية سيدي بلعباس وهو استاذ متقاعد كان لا يجد حتى ما يلبس وبرلماية والدها كان يحرس السيارات اصبحا يتكبران ويتجبران ولا يكلمان احدا ..والخاسر الاكبر هو بقايا الشعب
عباس شريط - البليدة2017/09/21 على 12:313
** وهل من جديد ومن قال بأن البرلمان سيخالف رؤية الحكومة ولايصوط ؟ لا لا لا من فضلكم .
جزائري 232017/09/21 على 12:364
عجب العجاب من غرائب اخر الزمان كل القنوات الفضائية الرسمية والخاصة صرحت بان الاغلبية من البرلمانيين غائبون رأينا اويحي يعرض برامجه والمقاعد البرلمانية فارغة تماما من اين جاءت تأشيرة 341نائبا وعارضه 63نائبا وامتنع عن التصويت 13فتساوي417 نائبا اعرضوا البرامج ام لاتعرضوا فان المجتمع غير مبال بكم تماما لأن البرامج ليس في صالحه بل لصالح البارونات والباترونات وأصحاب المشاريع والسلف والقرض الوهمية هم البرلمان اول وقبل كل شيء هو رفع الايد لبرنامج اي حكمومة وكذلك الزيادة في الاسعار لقانون المالية 2018