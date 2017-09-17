صحيفة التايمز: السعودية كانت على وشك شن حرب على قطر

كشفت صحيفة التايمز البريطانية في مقال نشرته، الخميس، أن السعودية كانت على وشك شن حرب على قطر.

وقالت الصحيفة، إن السعودية وحلفاءها كانوا يخططون لهجوم عسكري على قطر قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقنعهم بعكس ذلك.

وأضافت الصحيفة، إن ترامب تدخل وسط مخاوف أن تتفاقم الأزمة، التي بدأت عندما قطعت أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر متهمين إياها بدعم الإرهاب والتطرف، إلى حرب إقليمية.

وقالت التايمز، إنه وفقاً لبلومبرغ، فإن ترامب تدخل بعدما فرضت الدول الأربع حصاراً على قطر. وكانت الدول الأربع قد أغلقت المجال الجوي وطرق الملاحة وطردت رعايا قطر، في أكبر أزمة دبلوماسية في الخليج منذ عقود.

وأضافت الصحيفة، أن السعودية والإمارات كانتا تفكران في شن هجوم عسكري ضد قطر، حسب ما قال مصدران لبلومبرغ، ولكن ترامب تدخل للحيلولة دون ذلك، قائلاً إن الهجوم سيؤدي إلى أزمة ستكون المنتفعة منها إيران.

وقالت التايمز، إن الحصار المفروض على قطر أدى بالدوحة للاستعانة بتركيا وإيران وعُمان لتوفير المواد الغذائية ومسارات الطيران الضرورية.

ويوجه اللوم جزئياً لترامب، حسب ما قالت الصحيفة، بإثارة الأزمة الحالية، عندما قال في أحد خطاباته في جوان إن قطر "ممول على مستوى كبير" للإرهاب.

ونقلت التايمز عن بلومبرغ قول مسؤولين، إن ترامب أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية لجميع الأطراف، قائلاً إن الأزمة ستشتت انتباه حلفاء واشنطن وهي تحاول تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.