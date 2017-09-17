آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
-
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
-
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
-
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
-
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
-
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
-
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
-
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
-
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
-
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صحيفة التايمز:
السعودية كانت على وشك شن حرب على قطر
كشفت صحيفة التايمز البريطانية في مقال نشرته، الخميس، أن السعودية كانت على وشك شن حرب على قطر.
وقالت الصحيفة، إن السعودية وحلفاءها كانوا يخططون لهجوم عسكري على قطر قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقنعهم بعكس ذلك.
وأضافت الصحيفة، إن ترامب تدخل وسط مخاوف أن تتفاقم الأزمة، التي بدأت عندما قطعت أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر متهمين إياها بدعم الإرهاب والتطرف، إلى حرب إقليمية.
وقالت التايمز، إنه وفقاً لبلومبرغ، فإن ترامب تدخل بعدما فرضت الدول الأربع حصاراً على قطر. وكانت الدول الأربع قد أغلقت المجال الجوي وطرق الملاحة وطردت رعايا قطر، في أكبر أزمة دبلوماسية في الخليج منذ عقود.
وأضافت الصحيفة، أن السعودية والإمارات كانتا تفكران في شن هجوم عسكري ضد قطر، حسب ما قال مصدران لبلومبرغ، ولكن ترامب تدخل للحيلولة دون ذلك، قائلاً إن الهجوم سيؤدي إلى أزمة ستكون المنتفعة منها إيران.
وقالت التايمز، إن الحصار المفروض على قطر أدى بالدوحة للاستعانة بتركيا وإيران وعُمان لتوفير المواد الغذائية ومسارات الطيران الضرورية.
ويوجه اللوم جزئياً لترامب، حسب ما قالت الصحيفة، بإثارة الأزمة الحالية، عندما قال في أحد خطاباته في جوان إن قطر "ممول على مستوى كبير" للإرهاب.
ونقلت التايمز عن بلومبرغ قول مسؤولين، إن ترامب أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية لجميع الأطراف، قائلاً إن الأزمة ستشتت انتباه حلفاء واشنطن وهي تحاول تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.
صالح - الجزائر2017/09/21 على 14:131
و هل أفلحوا ضد حفاة و غلاة الحوثيين ؟