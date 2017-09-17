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هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
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تنجح
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لا تنجح
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ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
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حكومة حزبية
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حكومة تكنوقراط
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مزيج بين الإثنين
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هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
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تعكس
-
لا تعكس
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هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
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أوافق
-
لا أوافق
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هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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ينجحون
-
لا ينجحون
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هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع
-
لا تسطيع
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كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
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استقالة لأسباب صحية
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إقالة بسبب تصريحاته
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم
-
لا
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض
-
أؤيد
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
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