قصف إسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي

date 2017/09/22 views 683 comments 0
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icon-writer روسيا اليوم

تحدثت مصادر إعلام إسرائيلية وصفحات سورية في شبكة التواصل الاجتماعي عن استهداف مناطق قرب مطار دمشق الدولي بصاروخين يرجح أنهما إسرائيليان أطلقا من خارج الأجواء السورية.

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وذكرت شبكة الإعلام الحربي السوري على "فيسبوك"، أن إحدى وسائط الدفاع الجوي أطلقت صاروخا باتجاه أحد الصاروخين المعاديين لاعتراضه، كما نشرت لقطات لحريق، قيل أنه ناجم عن القصف الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يبدو أن إطلاق الصاروخين تم من خارج الفضاء الجوي السوري، ورجحت أن يكون الهجوم استمرارا للإجراءات الإسرائيلية الرامية لمنع نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله.

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