اضطراب جوي يجتاح ولايات الجنوب مساء الجمعة

date 2017/09/22 views 118 comments 0
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icon-writer نادية شريف

قال الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، أن اضطرابا جويا سوف يجتاح ولايات الجنوب مساء الجمعة.

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وقد حذرت النشرية من أمطار رعدية مصحوبة برياح، ابتداء من الساعة السادسة ولغاية منتصف نهار الغد.

الأجواء المتقلبة حسب ديوان الأرصاد ستمس كل من أدرار وشمال تمنراست وجنوب غرداية.

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