اضطراب جوي يجتاح ولايات الجنوب مساء الجمعة

قال الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، أن اضطرابا جويا سوف يجتاح ولايات الجنوب مساء الجمعة.

وقد حذرت النشرية من أمطار رعدية مصحوبة برياح، ابتداء من الساعة السادسة ولغاية منتصف نهار الغد.

الأجواء المتقلبة حسب ديوان الأرصاد ستمس كل من أدرار وشمال تمنراست وجنوب غرداية.