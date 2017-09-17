كشفت عن صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر إيران تعزز قدراتها الصاروخية في تحد لترامب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، إن بلاده ستعزز قدراتها الصاروخية ولن تسعى للحصول على إذن من أحد للقيام بذلك، في تحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن إيران أزاحت الستار عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 كيلومتر قادر على حمل عدة رؤوس حربية.

ونسب التقرير الإعلان إلى أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري والذي كان يتحدث على هامش استعراض عسكري في طهران.

وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اتهم ترامب إيران بتطوير صواريخ "خطيرة" وتصدير العنف لليمن وسوريا وأجزاء أخرى من المنطقة.

وفي كلمة أمام الاستعراض العسكري قال روحاني، إن بلاده لن تتوقف عن تطوير قواتها العسكرية.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "سنعزز قوتنا العسكرية كقوة ردع، وسنعزز قدراتنا الصاروخية.. ولن نطلب الإذن من أحد للدفاع عن بلادنا".